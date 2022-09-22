Без коньяку та віскі: Російські мережі скаржаться на дефіцит імпортного алкоголю

Асортимент імпортного алкоголю у російських торгових мережах з початку літа скоротився на 40-95% в залежності від категорії, у найближчі місяці він може зменшитися ще на 40-50%.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на дані місцевої Асоціації компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ, до неї входять рітейлери X5 Group, "Магніт", "Лєнта", Auchan, "Азбука вкуса" та інші).

За даними асоціації, імпорт алкогольних напоїв з червня по серпень у федеральних рітейлерів знизився на 60-100%. Зокрема, постачання ігристих вин із Шампані повністю припинилося, на 70% упав імпорт віскі, на 60% – пива та коньяку із Франції.

За підсумками першого півріччя іспорт всіх міцних напоїв до РФ впав майже на 35% – до 32,65 млн л, у тому числі віскі – майже на 50%, до 11,8 млн л.

За словами генерального директора алкогольного дистриб'ютора АСТ Леоніда Рафаїлова, з Росії не пішли поки що Bacardi (Martini, Dewar's, William Lawson's), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut) і Campari.

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Як повідомлялося, раніше російська Асоціація компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ, включає мережі X5 Group, "Магніт", "Лєнта", Auchan та інші) попросила уряд РФ включити до переліку дозволених до "сірого" імпорту до Росії ряд алкогольних брендів, включаючи Moet, Veuve Clicqout, Finlandia, Jack Daniel’s та Hennessy.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення в Україну з Росії пішли або призупинили постачання низка виробників елітного алкоголю, зокрема, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar's, William Lawson's), Brown-Forman (Jack Daniel , Finlandia), Moet Hennessy. США повністю заборонили відвантаження спиртного до Росії, а ЄС – постачання алкоголю дорожче 300 євро за одиницю товару.

За даними АКОРТ, компанії, що призупинили постачання в Росію, забезпечували 66% імпорту віскі, 63% поставок рому, 82% коньяку і 100% ігристих вин з Шампані.

За підсумками першого півріччя імпорт міцних напоїв до Росії впав майже на 35%, до 32,65 млн л, а віскі – майже на 50%, до 11,8 млн л.