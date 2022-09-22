Провідний світовий виробник алюмінієвих банок для напоїв продав свої заводи в Росії

Американська Ball Corporation, великий світовий виробник алюмінієвої упаковки, оголосила про завершення угоди про продаж своїх заводів у Росії компанії Arnest Group.

Як повідомляється у пресрелізі корпорації, сума угоди склала $530 млн, покупець придбав весь російський бізнес Ball Corporation.

Президент і гендиректор Ball Corporation Ден Фішер назвав угоду "результатом роздумів протягом багатьох місяців, за підсумками яких було знайдено рішення, що найкраще забезпечує майбутнє співробітників та активів Ball у Росії".

"Ми вважаємо, що це хороший вихід для Ball за нинішніх геополітичних умов", – додав голова коропрації.

У повідомленні зазначається, що всі необхідні дозволи для закриття угоди вже отримано. Очікується, що угода не вплине на бізнес Ball за межами Росії.

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Як повідомлялося, у березні американська Ball Corporation оголосила про закриття трьох своїх заводів в Росії через воєнне вторгнення в Україну та анонсувала продаж свого російського бізнесу.

За підсумками 2021 року російський бізнес забезпечував приблизно 4% продажів компанії та 8% операційного прибутку, заводи в Росії за рік виробили приблизно 5% від 112,5 мільярдів одиниць банок для напоїв.

Ball Corporation постачає інноваційні, екологічні рішення для пакування з алюмінію для споживачів напоїв, засобів особистої гігієни та побутових товарів, а також аерокосмічних та інших технологій та послуг комерційним та державним клієнтам. Заснована в 1880 році, компанія налічує понад 21 500 людей по всьому світу. Акції Ball Corporation торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом BLL.

У Росії корпорації Ball належить три заводи, у 2021 році компанія оголосила про плани будівництва четвертого заводу в Ульяновську.

Arnest (АТ "Арнест") є найбільшим виробником парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольній упаковці в Росії. У минулому – підрозділ Ball з виробництва аерозолів.