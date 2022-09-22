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"Укренерго" залучило 200 мільйонів євро зовнішнього фінансування з початку року

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укрэнерго

НЕК "Укренерго" упродовж цього року залучило близько 200 млн євро зовнішнього фінансування та реструктуризувало свої зобов’язання по залучених раніше кредитах на 5 млрд грн.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький під час круглого столу "Українські держпідприємства під час війни", передає Укрінформ.

"Близько 5 млрд грн за цей рік ми реструктуризували тіла кредитів та відсотків, також близько 200 млн євро ми залучили зовнішнього фінансування. Цей ресурс іде зараз на покриття наших ринкових функцій", – сказав він.

За його словами, наразі на ринку електроенергії спостерігається дефіцит вільних коштів, зокрема, через зменшення споживання на 30% після 24 лютого. Реструктуризація кредитів та залучення нового фінансування дозволяє Укренерго виконувати такі функції, як закупівля резервів, оплата допоміжних послуг, формування стратегічного запасу вугілля, тощо, додав Кудрицький. 

Як повідомлялося, у серпні НЕК "Укренерго", Мінфін та ЄБРР підписали угоду, у межах якої українська компанія отримає кредит в обсязі 97 млн євро на підтримку стійкості роботи.

Автор: Юлiя Недашківська
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