Стефанчук анонсував "великий блок пропозицій" нардепів до бюджету на 2023 рік

Народні депутати готують великий блок поправок до законопроєкту "Про державний бюджет на 2023 рік", пов’язаних із фінансуванням територіальних громад.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив під час Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування, повідомляє пресслужба парламенту.

Він нагадав, що вчора у Раді представили проєкт бюджету на 2023 рік і депутати вже готують великий блок поправок до запропонованого урядом документа.

"Будуть вноситися пропозиції – знаю, що зараз готується великий блок пропозицій, який стосується місцевого самоврядування. Попри те, що це буде бюджет воєнного часу, ми віднайдемо можливість забезпечити всі необхідні речі, передбачені для підтримки місцевого самоврядування", – сказав Стефанчук.

Він додав, що парламент також має на законодавчому рівні закріпити методику відшкодування завданих російською агресією збитків, а також пріоритет бюджетного фінансування у частині відновлення.

За його словами, також потрібно "визначити питання співпраці між регіонами України й інших країн, тому що багато європейських країн уже зараз виявили бажання підтримувати окремі міста України".

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Як повідомлялося, напередодні міністр фінансів Сергій Марченко представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік. Тепер до 1 жовтня народні депутати мають подати свої пропозиції (поправки) до проєкту.

Після цього, у перший тиждень жовтня, має відбутися голосування у першому читанні. Остаточно прийняти закон про держбюджет 2023 року планується до кінця жовтня.

Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.