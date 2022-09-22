Фінляндія арештувала активи засновника "Яндекса" та братів Ротенбергів

Влада Фінляндії заарештувала активи, які належать російським олігархам Аркадію Воложу, а також Борису та Аркадію Ротенбергам.

Про це пише Helsingin Sanomat, передає Yle.

За даними видання, нові рішення про арешт влада ухвалила в серпні та на початку вересня.

Так, у Фінляндії заарештовано активи найбільшої російської пошукової компанії "Яндекс", засновником та генеральним директором якої є Волож. "Яндекс" керує транспортною службою Yango у Фінляндії та має центр обробки даних у Мянтсяля.

Також правоохоронні органи заморозили акції Långvik Capital та її пакети у двох інших компаніях. Ці компанії офіційно зареєстровані на сина Бориса Ротенберга – Романа. Так, влада взяла під свій контроль холдинги в Helsinki Hall (раніше відомому як Hartwall Arena) і спа-готель Långvik.

Заморожування означає, що Långvik Capital не може заставляти, продавати чи вживати будь-яких інших дій без дозволу виконавчого суду.