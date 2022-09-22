Казахстан залучив 50 міжнародних компаній після їх виходу з Росії, – прем’єр

Близько 50 компаній, що працюють у несировинній сфері, із понад 300 великих зарубіжних компаній, що залишили Росію, виявили бажання локалізувати свої виробництва та офіси в Казахстані.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Аліхан Смаїлов, інформує Інтерфакс-Україна.

За його оцінкою, поточна політична ситуація чинить на національну економіку Казахстану негативний вплив, але водночас створює й певні можливості.

"На сьогодні близько 50 компаній із більш ніж 300 великих зарубіжних компаній, які працюють у несировинній сфері, які закрили своє виробництво у сусідній країні, виявили бажання локалізувати чи релокувати свої виробництва та офіси в нашу країну", – сказав Смаїлов, відповідаючи на запитання журналістів на форумі машинобудівників Казахстану.

За його словами, Казахстан веде із ними конкретні, предметні переговори. Їм надаються ділянки та місця у вільних економічних зонах, індустріальних зонах та інших місцях із підписанням спеціальних інвестиційних угод, які передбачені законодавством щодо інвестицій з наданням податкових преференцій на період створення виробництва та виходу на рентабельність.

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"Ми бачимо, що у нас за підсумками 8 місяців інвестиції в основний капітал нашої економіки зросли в реальному вираженні зросли на 6%, приплив прямих іноземних інвестицій за підсумками І кварталу зріс на 54%", – наголосив голова уряду Казахстану.

"Приплив додаткових інвестицій за рахунок релокації закордонних виробництв – це не тільки створення нових робочих місць, розширення бази оподаткування, це і нові технології, і нові стандарти, підвищення конкурентоспроможності наших машинобудівників і в цілому виробників у обробній сфері. Тому ми загалом всіляко стимулюватимемо релокацію таких виробництв", – додав Смаїлов.