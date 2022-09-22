Єврокомісія розблокувала експорт російських добрив та вугілля після погроз Путіна
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Європейським компаніям дозволяється надавати послуги з перевезення та страхування вантажів під час постачання російських добрив, деревини та вугілля до третіх країн.
Відповідне роз’яснення оприлюднила Єврокомісія, повідомляє Інтерфакс-Україна.
У документі зазначається, що Євросоюз прагне уникнути того, щоб його санкції вплинули на продовольчу та енергетичну безпеку третіх країн по всьому світу, особливо найменш розвинених.
"З огляду на це зобов'язання... передача третім країнам певних товарів... має бути дозволена для боротьби з продовольчою та енергетичною нестабільністю у всьому світі та щоб уникнути будь-яких потенційних негативних наслідків у третіх країнах. Це стосується поставок до третіх країн, а також фінансування або фінансового сприяння, пов'язаного з такою передачею, що здійснюються компаніями ЄС або через територію ЄС (зокрема транзитом)", – йдеться в опублікованому роз’ясненні.
Це пом’якшення санкцій поширюється на добрива, деревину та цементні вироби, вугілля та супутні товари, продукцію нафтохімії, корми для тварин.
Водночас проти такого рішення виступали Польща та країни Балтії, вони вказують, що нові рекомендації Єврокомісії щодо санкцій проти Росії послаблять їх і будуть використані для уникнення обмежень, повідомляє Польське радіо. За даними його співрозмовників, про ці рекомендації просили Франція та Німеччина.
Раніше президент РФ Владімір Путін вимагав розблокувати експорт російських добрив до третіх країн через порти країн Євросоюзу, погрожуючи заблокувати експорт українського зерна в рамках домовленостей про "зерновий коридор" з ООН.
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Гутерріш на сесії Генасамблеї ООН закликав не заважати експорту добрив з РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3368453
Нагадаємо, за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС перед початком Генасамблеї ООН високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС не запроваджував жодних санкцій на поставки на зовнішні ринки продовольства та добрив російського виробництва.
Ще. Наша стратегія проти Росії працює, потрібно продовжувати, - Боррель Джерело: https://censor.net/ua/n3367184 ???
Боррель про ядерні погрози Путіна: Вони не похитнуть підтримку України Джерело: https://censor.net/ua/n3368813 ????
"Глибоко шоковані": ЄС відреагував на масове поховання у визволеному Ізюмі
Новини Цензор.НЕТ Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу відреагував на знайдене в Ізюмі масове поховання, наголосивши, що вище керівництво РФ та причетні до порушення законів ведення війни будуть притягнені до відповідальності. Джерело: https://censor.net/ua/n3367703 ?!?!
Світ має максимально тиснути на Путіна, аби він припинив війну, - Макрон Джерело: https://censor.net/ua/n3368763 ?!!!
ЄС готовий запровадити нові економічні санкції проти Росії, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3368754 ?!?!
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Може не треба... все і так зрозуміло.
https://www.nytimes.com/2022/09/20/opinion/ukraine-putin.html
1. Повна перемога України із звільненням усіх земель
2. Відвід окупантів з територій, захоплених після 23 лютого (можливий лише у випадку відсторонення путлера від влади, чи через переворот чи якось ще).
3. Брудна угода втомлених санкціями і важкою зимою європейців з путлером, за спиною України, і примушення України до компромісу.
Це новітній варіант політики умиротворення Чемберлена.
Від себе додам, що Фрідман упустив ще варіант із Запорізькою АЕС - це рушниця, повішена на стіну у першому акті драми.
На мій погляд, зрада України певними колами у Європі є дуже імовірною.
Передбачаючи такий варіант, українська влада має прискорити побудову підприємств по виробленню зброї на прикордонних територіях тих союзників, які не зрадять: Польщі і прибалтів.
На отримані кошти рф купить на чорному ринку ще більше дронів камікадзе та іншої зброї. А самі росіяни будуть задоволені життям та війною бо у них все ок, вони кайфують - зарплати норм, робота є, і навіть курс завдяки нашим партнерам стабільний.
І потім не дивуйтесь що вони мільйоном відмобілізуються, бо вмирати щоб зберегти таке кайфове життя як у них почалось з початком війни вони будуть не проти.
фінансуєте) в ваш бік і помочь вам не прийде ... !!!