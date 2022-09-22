Єврокомісія розблокувала експорт російських добрив та вугілля після погроз Путіна

Європейським компаніям дозволяється надавати послуги з перевезення та страхування вантажів під час постачання російських добрив, деревини та вугілля до третіх країн.

Відповідне роз’яснення оприлюднила Єврокомісія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У документі зазначається, що Євросоюз прагне уникнути того, щоб його санкції вплинули на продовольчу та енергетичну безпеку третіх країн по всьому світу, особливо найменш розвинених.

"З огляду на це зобов'язання... передача третім країнам певних товарів... має бути дозволена для боротьби з продовольчою та енергетичною нестабільністю у всьому світі та щоб уникнути будь-яких потенційних негативних наслідків у третіх країнах. Це стосується поставок до третіх країн, а також фінансування або фінансового сприяння, пов'язаного з такою передачею, що здійснюються компаніями ЄС або через територію ЄС (зокрема транзитом)", – йдеться в опублікованому роз’ясненні.

Це пом’якшення санкцій поширюється на добрива, деревину та цементні вироби, вугілля та супутні товари, продукцію нафтохімії, корми для тварин.

Водночас проти такого рішення виступали Польща та країни Балтії, вони вказують, що нові рекомендації Єврокомісії щодо санкцій проти Росії послаблять їх і будуть використані для уникнення обмежень, повідомляє Польське радіо. За даними його співрозмовників, про ці рекомендації просили Франція та Німеччина.

Раніше президент РФ Владімір Путін вимагав розблокувати експорт російських добрив до третіх країн через порти країн Євросоюзу, погрожуючи заблокувати експорт українського зерна в рамках домовленостей про "зерновий коридор" з ООН.