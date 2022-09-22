Законопроєкт про Фонд відновлення України внесуть до Ради вже цього тижня, – ОП

Цього тижня до Верховної Ради внесуть законопроєкт про Фонд відновлення України.

Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає "Укрінформ".

"На цьому тижні подаємо законопроєкт до Верховної Ради про Фонд відновлення. Звісно, будемо просити парламентарів швидко його проголосувати, щоб вже цього року Фонд відновлення запрацював, і всі проєкти відновлення йшли вже через цей фонд, тому що зараз це точкові проєкти по відновленню, які впроваджуються різними системами фінансування від наших донорів", – сказав він.

За його словами, Фонд відновлення займатиметься як збором коштів на відновлення, так і проєктами по відновленню та їх фінансуванням.

"Найголовніше, що ми проговорювали з усіма іноземними партнерами, Фонд відновлення буде контролюватися країнами-донорами, які будуть допомагати у відновленні. Наглядова рада Фонду буде складатися з 75% саме країн-донорів і міжнародних організацій, і саме ця наглядова рада буде обирати й менеджмент, і далі впроваджувати всі ініціативи фонду", –пояснив Тимошенко.

На уточнююче запитання, як працюватиме фонд, Тимошенко відповів, що інформація про об’єкти, які потрібно відновлювати, подаватиметься до Фонду відновлення.

Так, Фонд проводитиме всі процедури закупівель, обиратиме підрядника. Після того заключатиметься тристоронній контракт між Фондом, балансоутримувачем цього об’єкта відновлення і підрядною організацією.

Як повідомлялося, 9 вересня Світовий банк з Єврокомісією презентували підготовлений спільно з ООН та урядом України звіт, згідно з яким прямі збитки, завдані Росією з початку війни до 1 червня, становлять близько $100 млрд, економічні втрати – $250 млрд, а кошти для відновлення знищеного майна – близько $350 млрд.

Із них Світовий банк визначив, що у наступні 18-36 місяців на відновлення України потрібно $105 млрд, проте з урахуванням того, що "це непідйомна сума ні для донорів, ні для уряду", уряд визначив найпріоритетніші потреби на $17 млрд.