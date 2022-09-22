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Студентам іноземних вишів заборонили виїжджати за кордон під час воєнного стану, – ДПСУ

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кордон

Українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає liga.net.

За його словами, вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масову підробку документів.

"Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном", – зазначив Демченко у коментарі виданню.

За статистикою ДПСУ, лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підроблені документи про навчання у закордонних навчальних закладах.

Зважаючи на це, додає речник прикордонників, вище військове керівництво ухвалило нове рішення–з 14 вересня скасувати можливість пропуску навіть цій категорії громадян. "Тож на сьогодні чоловіків-студентів через кордон не пропускають", – заявляє Демченко.

Він додає, що за постановою уряду від 27 січня 1995 р. № 57, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять у перелік винятків, яким дозволений перетин кордону.

"Це питання може бути вирішене, якщо внесуть зміни до постанови уряду №57", – додає речник.

Автор: Юлiя Недашківська
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Лох73% має страждати. Я тут повністю погоджуюсь із Zeкомандою.
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22.09.2022 14:01 Відповісти
Причина далеко не в документах, а в тому, що влада старається як більше чоловіків втримати тут особливо після вчорашніх новин. З кожним місяцем мобілізаційні заходи будуть посилюватись.

В кінцевому підсумку все дійде до розсилання повісток через Дію і автоматичних вирокам відмовникам через неї ж. В цьому сумнівів майже немає вже. Вже літом була додана можливість судам відравляти вердикти і повідомлення. Тому, готуймося.
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22.09.2022 14:19 Відповісти
Крім того, є неофіційна домовленість з урядами країн ЄС притримати чоловіків в Україні, бо чоловіки це проблеми - алкоголь, тестостерон - дурість, зростання злочинності, тиск на місцевий ринок праці через демпінг зарплат або чорну оплату або тиск на соціальну сферу і так далі, в них з попередніми мігрантами з Сербії і з Сирії цього вистачило.
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22.09.2022 20:24 Відповісти
Всю весну і літо випускали липових студентів, тому, що тоді йшла вступна кампанія і тільки зараз витративши місяці на збір документів почали виїжджати реальні студенти. Яких відразу почали завертати.
Ну то давайте, по цій логіці, взагалі відмінимо паспорта або водійські права. Їх теж можна підробити. Може прикордонна служба і для того створена, щоб перевіряти документи і виясняти які з них справжні, а які ні?
Потрібно було не обнадіювати молодь і відразу сказати, що студентів не випускатимуть. А то люди витрачали гроші, час, нерви на вступ. А їх так підло обманули.
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22.09.2022 14:43 Відповісти
Вже час займатись війною, а не іноземними вишами! Тим паче ворог підсилюється
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22.09.2022 17:31 Відповісти
ватные придурки ,идет война , на выживание- быть или не быть Украине, а вы в ознобе: в Европу на учебу не пускают !(режим всіх готовий гнати на забій.) На учебу!? Сами-то вы в это верите,у@****?
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22.09.2022 22:51 Відповісти
украинская власть - это конченные уроды... если президент не имеет образования, малюськи и прочите кокаинщики имеют непонятно что - это не значит, что украинцы не должны иметь образования! придурки у власти - СРОЧНО ОТМЕНИТЕ ЭТУ ДУРЬ! найдите того угрёбка, который это предложил и окажется, что он давным-давно является агентом вражеской страны... в общем, пришло время военных... им доверяет народ...
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23.09.2022 09:36 Відповісти
 
 