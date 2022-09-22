Суд визнав банкрутом компанію Клюєвих з боргом перед "Укрексімбанком" на 7 мільярдів

Суд визнав банкрутом ПрАТ "Актив-Страхування", власниками якого були соратники Віктора Януковича Андрій та Сергій Клюєви, та відкрив ліквідаційну процедуру.

Відповідне рішення Господарський суд Києва ухвалив 21 вересня, повідомляє Finbalance.

Ініціатор процедури банкрутства ПрАТ "Актив-Страхування" – державний "Укрексімбанк", у чарвні суд визнав права вимоги цього банку до боржника на 7,06 млрд грн.

Згідно з судовими матеріалами, "Актив-Страхування" було поручителем по кредитам, які "Укрексімбанк" видав "Заводу напівпровідників" (підприємство також пов`язували з Клюєвими, суд визнав його банкрутом ще у 2016 році).

У листопаді 2021 року та квітні 2022 року "Укрексімбанку" не вдалося продати права кредитної вимоги до "Заводу напівпровідників" на 10,66 млрд грн та до "Укрпідшипника" (теж з орбіти Клюєвих, визнане банкрутом у 2018 році) на 1,74 млрд грн.

Нагадаємо, у 2015 році "Ощадбанк" повідомляв про заборгованість корпоративних клієнтів у Криму на $650 млн, причому 94% цього портфелю складали позики на будівництво 16 сонячних електростанцій, які пов`язували з Клюєвими.

Згодом повідомлялося, що "сонячні" проекти Клюєвих на континентальній частині України перейшли під контроль китайської корпорації CNBM.

Як повідомлялося, у першому півріччі 2020 року "Ощадбанк" списав з балансу борги "сонячних" проєктів Клюєвих у Криму на понад 20 млрд грн.