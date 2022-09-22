Новий голова САП скасував закриття справи "Роттердам+", НАБУ готується передати її до суду (оновлено)

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) відхилила скаргу на рішення прокурора про закриття справи "Роттердам+". Водночас новий керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скасував рішення прокурора про закриття справи, яке й оскаржувалось у суді.

Як повідомляє Центр протидії корупції у Twitter, скаргу на закриття цієї справи судом попередньої інстанції там розглядали 11 місяців.

Водночас колегія суддів поки лише оголосила своє рішення, а текст рішення разом з аргументацією оприлюднять 26 вересня.

Пізніше керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко нагадав, що ВАКС розглядав скаргу на рішення прокурора САП, який закрив справу "Роттердам+" у минулому році. Клименко наголосив, що він своїм рішенням скасував цю постанову прокурора як незаконну та необґрунтовану.

Як повідомляє пресслужба САП, Клименко також повністю змінив групу прокурорів у цій справі "через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування".

Зокрема, керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження ним матеріалів справи та невідповідність висновків фактичним обставинам кримінального провадження. Це означає, що подальші рішення у цій справі прийматиме вже оновлений склад прокурорів.

У САП наголосили, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді ВАКС від 13 жовтня 2021 року про відмову в задоволенні скарги на рішення щодо закриття кримінального провадження. За результатами розгляду колегія суду частково скасувала ухвалу слідчого судді та закрила провадження за скаргами представників АТ "Нікопольський завод феросплавів" та АТ "Запорізький завод феросплавів" на постанову прокурора САП про закриття кримінального провадження.

"САП очікує на повний текст вказаного рішення суду. Правова позиція суду викладена у повному тексті рішення буде врахована при подальшому здійсненні досудового розслідування та прийнятті рішень у справі. Одночасно з цим незаконність та необґрунтованість рішення прокурора щодо закриття цього провадження не викликає в керівника САП жодних сумнівів", – підсумували в САП.

Своєю чергою в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) після цих повідомлень заявили про завершення розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення, після чого справу передадуть до суду.

"Одну з найгучніших топкорупційних справ врятовано! Завдяки наполегливості детективів та підтримці з боку нового керівника САП розслідування у справі "Роттердам+" завершили. Після чотирьох спроб "поховати" справу голова САП Олександр Клименко скасував постанову про її закриття. Попереду ознайомлення з матеріалами стороною захисту і спрямування до ВАКС", – наголосили в НАБУ.

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Як повідомлялося, 13 жовтня 2021 року слідча суддя ВАКС відмовила у задоволенні скарг на постанову прокурора Дениса Демківа, який у травні того ж року прийняв рішення закрити розслідування у так званій справі "Роттердам+".

У якості підозрюваних у справі "Роттердам+" проходили кілька менеджерів ДТЕК Ріната Ахметова та колишніх чиновників НКРЕКП. Проте згодом прокуратура закрила справу щодо конкретних підозрюваних, незважаючи на протести НАБУ.

Під час розгляду у ВАКС скарг на закриття справи "Роттердам+" було встановлено, що новою експертизою у ній було підтверджено факт збитків від застосування зазначеної формули майже на 40 млрд грн.

Раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру 6 особам у справі формули тарифу "Роттердам+", зокрема екс-голові НКРЕКП Дмитру Вовку та співробітникам енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова. Вовка було оголошено в розшук, він переховувався у Великій Британії.

Нагадаємо, що "Роттердам+" – назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила НКРЕКП. Вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставлення до України". Через дії формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче. Формулу скасували 1 липня 2020 року після переходу України на новий ринок електроенергії.