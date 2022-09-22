БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
715 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
1 522 8
Угорщина (437) Росія (11622) санкції (3439)

Орбан закликав ЄС скасувати санкції проти Росії заради зниження цін на газ

Новини БізнесЦензор Енергетика

путин,орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив своїй правлячій партії "Фідес", що санкції проти Росії, запроваджені Євросоюзом, мають бути скасовані.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проурядову газету Magyar Nemzet.

Речник уряду Золтан Ковач підтвердив цю інформацію.

Орбан, який різко критикує санкції ЄС щодо Москви через її вторгнення в Україну, зробив відповідну заяву під час закритої зустрічі членів своєї партії в середу, напередодні початку осіннього політичного сезону.

Magyar Nemzet процитував слова Орбана, не вказуючи джерела, що санкції ЄС підвищили ціни на газ та інфляцію, і якщо ці заходи будуть скасовані, ціни на газ негайно впадуть на 50%.

На сторінці у Facebook Орбан також опублікував пост з партійної зустрічі: "Брюссельські санкції підштовхнули Європу до енергетичної кризи".

У липні Орбан заявив, що ЄС "вистрілив собі в легені" непродуманими економічними санкціями проти Росії, які, якщо їх не скасувати, ризикують знищити європейську економіку.

При цьому високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що міністри закордонних справ Євросоюзу погодилися підготувати нові санкції проти Росії.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось мені здалося, що цей поц народився в 1957-му. Перевірив, ні, трохи пізніше. Але можливо все одно це помісь якогось бурята із міжнародного контінгенту СС(СР), який залишився після 1956-го?
показати весь коментар
22.09.2022 13:52 Відповісти
А може причина у тому, що предки мадярів (принаймі чоловічої статі) прийшла з Уралу

Історики говорять, що мадяри у II Світову були значно гіршими від німців (Крюківська трагедія,...), а денацифікації проведено не було. Як результат - агресивний шовінізм.
показати весь коментар
22.09.2022 18:57 Відповісти
Это у Орбана болтовня. Будет голосовать как миленький.
показати весь коментар
22.09.2022 13:58 Відповісти
Орбан -пнх!
показати весь коментар
22.09.2022 15:16 Відповісти
А шо 7млрд. уже не нужны?
показати весь коментар
22.09.2022 15:21 Відповісти
Санкції навряд, а от фінансування Угорщини запросто.

Це теж економія.
показати весь коментар
22.09.2022 16:52 Відповісти
Орбан хоче і рібку зїсти і на щось сісти.
показати весь коментар
22.09.2022 18:06 Відповісти
Вєрнай дарогай ідьош, таварісч орбан. ЄС вже погрожує тобі 7.5 млрд євро не дати, але хіба то гроші? пуйло 7.5 чумоданамі усе тобі компенсує, не переймайся
показати весь коментар
22.09.2022 19:09 Відповісти
 
 