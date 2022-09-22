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Суд арештував частку росіянина у підприємстві з виробництва бетону

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суд

Дзержинський райсуд Харкова за клопотанням прокуратури заарештував корпоративні права громадянина РФ, який є засновником підприємства з виготовлення виробів із бетону.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, службові особи цієї кмпанії тісно співпрацюють з країною-агресором.

Засновником підприємства є громадянин РФ, який проживає у Москві. Він отримує в Україні прибуток від господарської діяльності компанії та сплачує податки до держбюджету РФ, фінансуючи війну в Україні.

Так, суд задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на корпоративні права засновника-росіянина ТОВ у сумі понад 1,1 млн грн.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Досудове розслідування ведеться у кримінальному провадженні за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Автор: Юлiя Недашківська
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