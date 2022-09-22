Прибуток українських банків впав з початку року у 5 разів, – Нацбанк

Прибуток українських банків у січні-серпні 2022 року склав 8,4 млрд грн, що в 5,4 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року (45,6 млрд грн).

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.



За даними регулятора, прибуток українських банків за серпень склав 5,05 млрд грн, що на 37% менше, ніж прибуток за липень (8,05 млрд грн).



Регулятор зазначив, що доходи банків у серпні зросли на 20,3%, а витрати на 17,9%.



За даними Нацбанку, доходи банків за вісім місяців зросли на 32% у порівнянні з результатом січня-серпня 2021 року – до 227,5 млрд грн. У тому числі комісійний дохід зріс у 2,25 рази – до 130,84 млрд грн.



При цьому результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу був позитивним і становив 39,61 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року він був негативним і становив 1 млрд грн.



Водночас витрати банківської системи за січень-серпень 2022 року зросли на 72% порівняно з цим показником 2021 року – до 219 млрд грн., у тому числі відрахування до резервів – у 12,4 раза, до 89,4 млрд грн. Комісійні витрати зросли на 0,8% – до 21,93 млрд грн,



Як повідомлялося, українські банки у 2021 році подвоїли чистий прибуток – до 77,5 млрд грн порівняно з 41,3 млрд грн у 2020 році.