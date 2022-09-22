Світовий банк виділив Україні перші кошти для інвестицій з початку повномасштабної війни, – Мінекономіки (оновлено)

Світовий банк виділив Україні перші гроші для інвестицій з початку повномасштабного вторгнення РФ. Кошти будуть спрямовані через цільовий фонд загальним об’ємом в $200 млн, яким керує американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що компанія інвестуватиме у швидкозростаючі технології, а також експортно-орієнтовані компанії, що працюють переважно в Україні та Молдові.

"Це будуть перші інвестиції IFC (Міжнародна фінансова корпорація, інституція Групи Світового банку, – ред.) в Україну з початку повномасштабної війни, що розпочалась у лютому 2022 року", – уточнили в Мінекономіки.

Як додали в IFC, Корпорація увійде до капіталу нового фонду із вкладом у $30 млн, а Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – із вкладом $50 млн, передає Інтерфакс-Україна.

Специфіка роботи Horizon Capital така, що компанія зазвичай інвестує приблизно по $10-30 млн в компанії з вартістю приблизно $50-150 млн. Інвестфонд зосереджується на підприємствах сектору інформаційних технологій (ІТ), електронної комерції, інноваційних споживчих товарів і фінтех секторі.

"Це має стати позитивним сигналом і для інших потенційних інвесторів: в українську економіку можна і треба починати вкладати гроші вже зараз", – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Очікується, що разом з IFC до інвестицій в Україну найближчим часом приєднаються й інші потенційні інвестори, серед яких такі банки і фонди: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Німецька корпорація з інвестицій та розвитку (DEG), Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються (SIFEM), Голландська фінансова компанія для країн, що розвиваються (FMO), Western NIS Enterprise Fund, Фонд Рокфеллера та інші.

Як повідомлялося, Міністерство економіки домовилося з MIGA, однією з інституцій Групи Світового банку, про запуск механізму страхування інвестицій під час війни. Найближчим часом почнеться реалізація пілотного проєкту на суму $30 млн.