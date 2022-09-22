Естонія не пускатиме назад росіян, яких мобілізують на війну в Україні

У Міністерстві внутрішніх справ Естонії дали зрозуміти, що, якщо місцеві громадяни захочуть відправитися на війну в Україні відповідно до рішення про часткову мобілізацію, назад їх уже не пустять.

Про це заявив віцеканцлер МВС Естонії Вейко Коммусаар, передає Європейська правда з посиланням на Postimees.

За словами Коммусаара, якщо місцеві російські громадяни захочуть вирушити на фронт, Естонія їм не перешкоджатиме.

"Естонія не вводила обмежень на виїзд із країни для громадян РФ. Якщо ми дізнаємося, що вони пішли на війну, вони не матимуть шляху назад до Естонії", – сказав Коммусаар.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що оголошення про часткову мобілізацію є найсерйознішою ескалацією з боку Росії з лютого.

Він також вважає, що, оскільки Естонія вже ввела заборону на в'їзд для громадян Росії, не слід робити виняток для тих, хто біжить до Естонії через повістки у зв'язку з мобілізацією.

Раніше повідомлялося, що з міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз тим громадянам РФ, які ухиляються від мобілізації.