YouTube почне виплачувати авторам Shorts частину доходу від реклами

Відеосервіс YouTube з наступного року буде виплачувати авторам частину доходу від Shorts, які отримають найбільше переглядів.

Про це заявив директор із продуктів компанії Ніл Мохан, передає AIN.UA.

Поки незрозуміло, наскільки вигідною буде ця можливість для творців, оскільки YouTube надає обмежену інформацію про виплати.

YouTube щомісяця збиратиме дохід від реклами від Shorts. Із цієї суми нерозголошений відсоток розподіляється для творців.

Досі єдиним способом заробляти гроші на Shorts був спеціальний фонд у розмірі $100 млн, який запустили минулого року.

"Із початку 2023 року автори Shorts можуть подати заявку на участь у партнерські програмі, досягнувши порогу в 1000 підписників і 10 млн переглядів Shorts протягом 90 днів", – пояснили в блозі YouTube.

Зазнчається, що YouTube відчуває тиск з боку TikTok, який завойовує частку ринку, надаючи людям можливість створювати короткі вірусні відео. У другому кварталі YouTube спостерігав найповільніші темпи зростання квартального доходу за останні роки. Тоді ж компанія заявила, що тестує моделі монетизації для коротких відео.

У новій моделі розподілу доходів від Shorts автори отримуватимуть однакову суму грошей незалежно від того, чи містять їхні відео музику, захищену авторським правом, що вимагає від YouTube сплати ліцензійних зборів.

"Це дозволяє нам усунути всі традиційні складності, пов’язані з ліцензуванням музики", – сказав Мохан.

Звичайні автори відео YouTube заробляють 55% доходу від реклами, яка відтворюється перед або під час їх відео. У Shorts реклама не додається до певних відео, а показується між відео та в каналах Shorts. Мохан сказав, що Shorts має 30 млрд щоденних переглядів і 1,5 млрд глядачів, які ввійшли в обліковий запис на місяць. Цей показник не змінився в порівнянні з цифрами, опублікованими компанією в квітні.

Раніше повідомлялося, що YouTube запускає новий вбудований програвач YouTube для освітніх відео. У ньому не буде реклами, зовнішніх посилань та рекомендацій.