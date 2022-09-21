Російський уряд запланував дефіцитний бюджет на наступні три роки

Російський уряд підготував бюджет на наступні три роки, він буде дефіцитним.

Про це прем'єр-міністр РФ Міхаіл Мішустін заявив на засіданні урядової комісії з бюджетного проєктування, повідомляє місцеве видання РБК.

Він уточнив, що у 2023 році доходи бюджету РФ оцінюються у суму близько 26 трлн руб., витрати – близько 29 трлн руб., а дефіцит бюджету в 2023 році складе 2,9 трлн рублів (понад $47 млрд за поточним курсом) або 2% ВВП.

За словами Мішустіна, закривати цей дефіцит уряд планує здебільшого за рахунок запозичень.

"У 2023 і в 2024 роках передбачимо перехідний період, коли витрати будуть вищими – на 2,9 трлн і на 1,6 трлн руб. відповідно. Дефіцит бюджету таким чином поступово скорочуватиметься з 2% ВВП у 2023 році до 1,4% у 2024 році і до 0,7% – у 2025 році", – розповів голова російського уряду.

Дефіцит бюджету цього року становитиме до 2% ВВП, оцінював у червні міністр фінансів Антон Сілуанов. Станом на 16 вересня дефіцит російського бюджету становить 681 млрд руб., випливає з даних порталу "Електронний бюджет".

За підсумками 2021 року федеральний бюджет був виконаний з профіцитом в 524 млрд руб.

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Як повідомлялося, російський уряд готує підвищення податків для експортерів сировини, а також підвищення тарифів на газ для населення всередині країни, щоб зменшити дефіцит федерального бюджету.

За оцінками Мінфіну РФ, дефіцит федерального бюджету в 2022 році в Росії складе як мінімум 1,6 трильйона рублів ($21,5 млрд), для його фінансування влада РФ почне використовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ).