Польща очікує нової хвилі біженців з України взимку

Польська влада прогнозує нову хвилю українських біженців, які захочуть потрапити до Польщі з настанням зими.

Про це заявив уповноважений у справах біженців з України польського уряду Павел Шефернакер повідомляє Європейська правда з посиланням на PAP.

"Як уряд і місцева влада ми повинні усвідомлювати, що може бути нова хвиля біженців", – сказав Шефернакер під час засідання конвенту маршалків Польщі в Казімєжі Дольному.

Він зазначив, що на сьогодні немає точних даних про потенційну кількість біженців, а влада України в західних областях отримала розпорядження підготуватися до міграції приблизно 500 тис. людей зі сходу.

Українська сторона, за словами представника польського уряду, запевняє, що біженці залишаться в Україні, але адміністрація готується до хвилі біженців: "Ми маємо бути готові до того, що деякі з цих людей можуть захотіти приїхати до Польщі".

За словами Шефернакера, за останні шість місяців 1,2 млн українських біженців отримали допомогу від польських сімей, переважна більшість із яких звернулися по допомогу на розміщення біженців.

З-поміж біженців, зареєстрованих у польській базі даних PESEL, близько 600 тис. – працездатного віку, а понад 400 тис. почали легально працювати в Польщі, сплачують податки і збори.

Раніше Міністерство фінансів Польщі заявило, що "доходи українців від українських роботодавців мають оподатковуватись у Польщі, якщо українець перебуває в Польщі понад 183 дні". У такому разі оподатковуються, зокрема, доходи, що були отримані до досягнення 183 днів.