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США надали Україні безпрецедентну безпекову допомогу на $25 мільярдів, – Байден
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США надали Україні безпрецедентну безпекову допомогу – понад $25 млрд.
Про заявив президент США Джозеф Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми засудили війну. США надали безпрецедентну допомогу з безпеки та економічної допомоги Україні – понад $25 млрд на сьогодні. Наші союзники партнери у світі також допомагають. Понад 40 країн, присутніх тут, внесли мільярди доларів своїх грошей на допомогу Україні", – сказав Байден.
Раніше повідомлялося, що до державного бюджету України надійшов грант у розмірі $1,5 млрд – це останній транш з $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку.
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Игорь Сердюков a2831bf4
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