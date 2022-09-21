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США надали Україні безпрецедентну безпекову допомогу на $25 мільярдів, – Байден

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сша

США надали Україні безпрецедентну безпекову допомогу – понад $25 млрд.

Про заявив президент США Джозеф Байден, виступаючи на Генасамблеї ООН, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми засудили війну. США надали безпрецедентну допомогу з безпеки та економічної допомоги Україні – понад $25 млрд на сьогодні. Наші союзники партнери у світі також допомагають. Понад 40 країн, присутніх тут, внесли мільярди доларів своїх грошей на допомогу Україні", – сказав Байден.

Раніше повідомлялося, що до державного бюджету України надійшов грант у розмірі $1,5 млрд – це останній транш з $4,5 млрд від США з Цільового фонду Світового банку.

Автор: Галина Ялівець
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що вони надали то усе розкрали
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21.09.2022 21:16 Відповісти
вот так брямс - и без "лендлиза" (который сколько всего, 40? и с кучей танцев и поклонов) 25 ярдов, вдруг, еще и оборонных. прям чудо. у нас тоже так умеют. хотя, может это с 91 года посчитал, там, распил ракет, шахт и т.п.
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22.09.2022 03:28 Відповісти
 
 