Європейські оператори дозволили збільшити експорт електроенергії з України вночі, – "Укренерго"

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E 20 вересня збільшила доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою на 50 МВт у нічні години.

Як повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", постачання електроенергії з новими обсягами розпочнеться 23 вересня

"Тепер українські виробники електроенергії можуть експортувати сумарно 300 МВт до Румунії та Словаччини цілодобово. Під час опалювального сезону у нас буде технічна можливість отримувати таку ж допомогу з європейської енергосистеми, якщо в цьому буде необхідність", – зазначається у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що наступне збільшення пропускної спроможності з Румунією, Словаччиною та Угорщиною буде обговорюватиметься в жовтні. Крім того, в кінці року планується відновити роботу ще одного інтерконектора з Польщею.

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Як повідомлялося, напочатку вересня ENTSO-E збільшило загальний обсяг доступної пропускної спроможності електромереж між енергосистемами України та ЄС в денні та вечірні години до 300 МВт, а в нічні години він залишався на рівні 250 МВт.

На початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.