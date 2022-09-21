Румунія знайшла альтернативу російській нафті

Усі нафтопереробні заводи Румунії після набуття чинності ембарго на російську нафту зможуть перейти на альтернативні джерела постачання енергоресурсу.

Про це заявив глава Міненерго країни Вірджіл Попеску, передає enkorr із посиланням на румунські ЗМІ.

"У міністерстві відбулися обговорення з усіма компаніями, які володіють нафтопереробними заводами в Румунії, включно з "Лукойлом", про переробку сирої нафти після 5 грудня (коли набуде чинності ембарго на російську нафту – ред.). Вони повідомили нам, що знайшли альтернативні джерела сирої нафти після 5 грудня", – сказав Попеску.

Найбільший нафтопереробний завод у Румунії – Petrotel Lukoil, потужністю 2,5 млн тонн нафти на рік, який досі переробляв російську нафту, що доставляється Чорним морем. Також у країні діють заводи Petromidia і Petrobrazi.

Тим часом запроваджене Євросоюзом і США ембарго на закупівлі російської нафти призвело до різкого зростання цін, що дозволило Росії переспрямувати великі обсяги сировини на інші ринки, насамперед в Індію й Китай, і навіть підвищити доходи, хоч і продаючи зі знижкою менші обсяги нафти.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що нафтове ембарго Євросоюзу щодо РФ наступного року зменшить доходи Росії щонайменше на 40%.