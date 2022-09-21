Миротворцям ООН рекомендували негайно відмовитися від використання вертольотів та літаків з Росії

Миротворчим та політичним місіям ООН рекомендовано "негайно утриматися" від виконання завдань із використанням зареєстрованих у Росії повітряних суден.

Про це йдеться у листі представника ООН Стефана Дюжарріка у відповідь на запит порталу PassBlue, який спеціалізується на висвітленні пов'язаних із роботою цієї міжнародної організації тем.

Про таку рекомендацію також повідомляє російське агентство РБК із посиланням на джерело, близьке до групи Utair, яка є найбільшим російським постачальником повітряних суден для ООН.

"Це стосується як літаків, так і гелікоптерів. Хоча ми вживаємо пом'якшуючих заходів, ця подія, очевидно, серйозно впливає на нашу здатність реалізовувати наші миротворчі та політичні місії", – повідомив Дюжаррік.

За його словами, ООН уклала контракти на використання 44 російських повітряних суден, це 22% від усього повітряного парку організації, куди входить 193 повітряні судна. Зокрема, російським операторам належить 41 орендований ООН вертоліт (37 вертольотів Мі-8 та чотири Мі-26) та три літаки Ан-74. Вони задіяні у підтримці десяти миротворчих та політичних місій ООН. Рекомендація не літати на них діє для місій організації з 15 вересня до подальшого повідомлення.

Рекомендація не використовувати російські повітряні судна пов'язана з тим, що Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO), яка входить до структури ООН, серйозно переймається безпекою польотів на російських повітряних суднах, пояснив Дюжаррік. 14 вересня ця організація виставила так званий "червоний прапор" Росії – попередження для інших країн про серйозну проблему з безпекою польотів (SSC).