Google спростила видалення пошукової видачі з особистою інформацією

Компанія Google створила інструмент, що спрощує видалення результатів пошуку, що містять особисту інформацію користувача – адресу, номер телефону та інше.

Про це повідомляє 9to5Google, передає LIGA.net.

Щоб подати запит на видалення видачі з номером телефону, домашньою адресою чи електронною поштою, треба натиснути меню з трьома крапками у верхньому правому куті. Після цього відкриється панель "Про цей результат" з новою опцією "Видалити результат".

Розгляд запиту можна відстежувати у пункті того ж меню в застосунку Google під назвою "Результати про вас". На тій самій сторінці можна зробити новий запит, обравши один із варіантів причини. У Google підкреслюють, що не всі запити будуть вдовольнятися.

Нова функція доступна лише для обмеженої кількості користувачів у США та Європі.