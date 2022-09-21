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Новини Фінанси
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банки (6398) Альфа-банк (291) докапіталізація (213) Новини компаній (2761) Михайло Фрідман (115)

План докапіталізації "Альфа-Банку" на $1 мільярд передбачає $500 мільйонів на дотримання вимог до капіталу у 2023 році, – голова наглядової ради

Новини БізнесЦензор Фінанси

роман,шпек

Сума запропонованої докапіталізації "Альфа-Банк Україна" у розмірі $1 млрд включає як можливу потребу у $500-600 млн на дотримання нормативу адекватності капіталу у 2023 році, так і ресурс для збільшення кредитування.

Про це голова наглядової ради банку Роман Шпек заявив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"За нашими спостереженнями та оцінками ситуації у клієнтів, "Альфа-Банк Україна" може знадобитися $500-600 млн протягом наступного року для підтримки стабільно високих нормативів адекватності капіталу. Але все залежить від розвитку ситуації на фронті, стану економіки, доходів українців, стану активів клієнтів", – розповів Шпек.

Голова наглядової ради банку зазначив, що банк залишається операційно прибутковим, а його збитки пов'язані з додатковим резервуванням, тому у разі покращення ситуації та розформування резервів сьогоднішні кошти на підтримку капіталу можуть бути у майбутньому також спрямовані на кредитування.

"Нас визнали системно важливим, і ми хочемо залишитися системно важливим і у повоєнному відновленні країни та її економіки. А для того, щоб кредитувати, потрібен капітал, а не лише технічна відповідність нормативам", – зауважив Шпек.

На думку голови наглядової ради "Альфа-Банк Україна", проблема доформування резервів та дотримання нормативу достатності капіталу через розв'язану РФ повномасштабну війну постане перед більшістю банків в Україні.

Шпек також розповів, що у випадку реалізації на практиці докапіталізації на $1 млрд, банк зможе взяти участь у фінансуванні пріоритетних проєктів, встановлених урядом.

Голова наглядової ради також наголосив, що ключовою метою докапіталізації є не зняття санкцій з акціонерів, а розвиток банку та його колективу.

"З огляду на інсинуації навколо цієї теми, хотів би зазначити, що наші акціонери жодною мірою не висувають інвестування $1 млрд в Україну як умову зняття з них персональних санкцій, про що чітко комунікують регуляторним органам. Тому розмови про "купівлю індульгенції" не мають жодних підстав", – сказав Шпек.

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"Альфа-Банк Україна", за даними НБУ, на 1 липня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7 місце (112,67 млрд грн) серед 68 банків, що діють у країні. Його чистий збиток за підсумками січня-липня 2022 року становив 3,52 млрд грн. На фінрезультат банку вплинули відрахування до резервів на рівні 8,36 млрд грн.

За даними фінустанови, найбільшими акціонерами банку на сьогодні опосередковано є Андрій Косогов (40,9614%, до нього після війни перейшли пакети Германа Хана та Олексія Кузьмичова, що потрапили під санкції), Михайло Фрідман (32,86%) і Петро Авен (12, 4018%), а також UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%) та "Марк Фоундейшн із дослідження ракових захворювань" (3,8736%).

Болгарський ексміністр фінансів, виконавчий директор Групи фінансових ринків Лондонської школи економіки та технічний радник Єврокомісії Симеон Дянков, за погодженням з НБУ, є довіреною особою Нацбанку з управління пакетами акцій Косогова, Фрідмана та Авена, які також потрапили під санкції.

На початку червня Дянков повідомив про роботу банку з отримання дозволу регуляторів, щоб провести докапіталізацію за рахунок субординованого боргу на $1 млрд із коштів окремих його акціонерів, що потрапили під санкції.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю "Forbes Україна" минулого тижня заявив, що "Альфа-Банк Україна" потребує докапіталізації на $1 млрд, і якщо актив націоналізувати, то цю суму доведеться заплатити державі.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+15
Альфа-банк треба ліквідувати, активи конфіскувати. Київстар націоналізувати. До цього часу українці, зокрема й ЗСУ користуються мобільним зв'язком російського оператора. Власник Київстару російський вимпелком, а вимпелком належить альфа-груп. Назву Київстар зберегли тільки тому, що не асоціювалась з російським білайном
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21.09.2022 17:02
+10
накуй нам рашистський банк?
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21.09.2022 16:56
+10
Агія Загребельська

Арахамію, голову президентської фракції, викрили на брехні, спрямованій на захист власності в Україні російського олігарха Фрідмана

Щоб тільки не чіпати власність Фрідмана, не накладати на нього санкції, не конфісковувати активи та ще й дозволити трохи порозпоряджатися своїми грошима на заході, близький соратник Зеленського вигадав лякалку:

Ніби, Альфа-банк потребує докапіталізації в $1 млрд

Вже десятки людей з цієї сфери написали (хто публічно, хто приватно) про те, що це нереальна сума і взагалі не зрозуміло звідки її взяв Арахамія

Насправді, звідки сума в 1 млрд цілком як раз зрозуміло

Це самі ті гроші, які Фрідман хотів перерахувати в Альфа-банк в Україні, але потребував для цього дозволу Мінфіна США через накладені Вашингтоном санкції

Мінфін звичайно дозвіл не давав

І тоді пішли фокуси

Фокус перший: цей мільярд Фрідман спрямує на відновлення України, а за це Київ на нього не накладатиме санкції (він вже і так сім місяців не під санкціями), а країни G-7 знімуть вже накладені

Після візиту Блінкена, Урсули та їдеі Орбана, що ЄС взагалі має зняти санкції зі всіх російських олігархів, на яких Україна їх не наклала, - план А провалився

І тоді включився другий фокус: Альфа-банку потрібна докапіталізація. І все той же мільярд, на перерахування якого Вашингтон має дати дозвіл

Судячи по публічним коментарям експертів план Б також провалився

Чекаємо від Слуг народу нових ідей, для чого Фрідману потрібен дозвіл США на мільярд
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21.09.2022 17:03
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накуй нам рашистський банк?
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21.09.2022 16:56 Відповісти
Так радісно за тих банкірів, так радісно...
(розчулено сякається)
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21.09.2022 16:58 Відповісти
альфу, навіть казахи прижали, а в хохляндії ні,бо власне хохліндія(((((
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21.09.2022 17:01 Відповісти
Альфа-банк треба ліквідувати, активи конфіскувати. Київстар націоналізувати. До цього часу українці, зокрема й ЗСУ користуються мобільним зв'язком російського оператора. Власник Київстару російський вимпелком, а вимпелком належить альфа-груп. Назву Київстар зберегли тільки тому, що не асоціювалась з російським білайном
показати весь коментар
21.09.2022 17:02 Відповісти
це в нашій резервації, де при владі агентура ************ коломойський - єрмак - татаров портнов та їхня шістка зечмоня, неможливо!
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21.09.2022 17:06 Відповісти
тебе надо лоботомию сделать а то ботокс прокис
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22.09.2022 00:22 Відповісти
Агія Загребельська

Арахамію, голову президентської фракції, викрили на брехні, спрямованій на захист власності в Україні російського олігарха Фрідмана

Щоб тільки не чіпати власність Фрідмана, не накладати на нього санкції, не конфісковувати активи та ще й дозволити трохи порозпоряджатися своїми грошима на заході, близький соратник Зеленського вигадав лякалку:

Ніби, Альфа-банк потребує докапіталізації в $1 млрд

Вже десятки людей з цієї сфери написали (хто публічно, хто приватно) про те, що це нереальна сума і взагалі не зрозуміло звідки її взяв Арахамія

Насправді, звідки сума в 1 млрд цілком як раз зрозуміло

Це самі ті гроші, які Фрідман хотів перерахувати в Альфа-банк в Україні, але потребував для цього дозволу Мінфіна США через накладені Вашингтоном санкції

Мінфін звичайно дозвіл не давав

І тоді пішли фокуси

Фокус перший: цей мільярд Фрідман спрямує на відновлення України, а за це Київ на нього не накладатиме санкції (він вже і так сім місяців не під санкціями), а країни G-7 знімуть вже накладені

Після візиту Блінкена, Урсули та їдеі Орбана, що ЄС взагалі має зняти санкції зі всіх російських олігархів, на яких Україна їх не наклала, - план А провалився

І тоді включився другий фокус: Альфа-банку потрібна докапіталізація. І все той же мільярд, на перерахування якого Вашингтон має дати дозвіл

Судячи по публічним коментарям експертів план Б також провалився

Чекаємо від Слуг народу нових ідей, для чого Фрідману потрібен дозвіл США на мільярд
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21.09.2022 17:03 Відповісти
кагал-95 "докапитализирует" рашистов и охраняет деньги х#йловских олигархов. такие вот "воины-iнтернацioналiсти". а "мудрий нарiд" должен на коленках кредиты вымаливать, чтобы солярку купить.

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21.09.2022 17:20 Відповісти
Альфа-Банк треба закривати. Фрідман під сануціями ЄС та США. Тільки Зеля веде з ним перемовини щоб він узяв Українське громодянство.
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21.09.2022 17:23 Відповісти
А кто бенефициант у Альфа-банка ?
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21.09.2022 17:34 Відповісти
українські олігархи викоренені.... залишились тільки російські
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21.09.2022 17:40 Відповісти
Як можна викорінити Синів Сіону, що керують з Синаю-на-Дніпрі (колишній Київ)?
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21.09.2022 17:49 Відповісти
Тобто гроші, які могли б піти на ЗСУ підуть у банк окупанта.

Це навіть крутіше, ніж дороги асфальтувати замість купівлі озброєння.

ЗЕлені в ударі...
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21.09.2022 17:50 Відповісти
зрозуміло 500 піде зеленим виродкам що негребують кровавими грошима ************ гаманьця фридмана
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21.09.2022 17:55 Відповісти
Фридман перекладывает 1 млрд из одного своего кармана в другой, взамен требует снять с него санкции. )))
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21.09.2022 17:55 Відповісти
Этот рашистский банк давно надо было закрыть. Зарабатывают у нас и финансируют ВПК рашки. Арахамия наверное в теме что так яростно продвигает докапитализацию. Национализировать все активы и послать вслед за русским кораблем!
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21.09.2022 18:00 Відповісти
Ганебна історія. Це ж треба так любити гроші, як Арахамія і Шпек, вони просто гниди
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21.09.2022 20:00 Відповісти
 
 