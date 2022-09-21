Рада запровадила компенсацію для роботодавців за працевлаштування безробітних

Верховна Рада на засіданні у середу, 21 вересня, прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці".

За прийняття відповідного законопроєкту №6067 у другому читанні проголосувало 238 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою, законом пропонується: