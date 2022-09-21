Рада запровадила компенсацію для роботодавців за працевлаштування безробітних
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Верховна Рада на засіданні у середу, 21 вересня, прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці".
За прийняття відповідного законопроєкту №6067 у другому читанні проголосувало 238 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Згідно з пояснювальною запискою, законом пропонується:
- запровадити компенсації роботодавцям частини витрат на оплату праці або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування деяких категорій зареєстрованих безробітних, зокрема молоді, учасників бойових дій, одиноких батьків, осіб за 5 років до досягнення пенсійного віку, осіб з інвалідністю, довготривалих безробітних та інших вразливих категорій громадян;
- сприяти працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- запровадити надання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності;
- змінити підходи до: умов, тривалості та розмірів виплати допомоги по безробіттю, зокрема посилити страхові принципи (чим більший страховий стаж – тим більший розмір допомоги по безробіттю) та послабити до безробітних санкції за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин;
- фінансування громадських робіт та скасування тимчасових робіт, як таких, що не сприяють мотивації до праці;
- підбору підходящої роботи для безробітного (врахування, зокрема транспортної доступності, розміру заробітної плати залежно від тривалості безробіття).
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