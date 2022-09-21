Рада вирішила ліквідувати Фонд соціального страхування

Верховна Рада на засіданні у середу, 21 вересня, внесла зміни до законів "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який змінює систему управління державним соціальним страхуванням.

За прийняття відповідного законопроєкту №3663 у другому читанні проголосувало 238 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальні записці вказано "зміцнення фінансової стійкості та покращання надання страхових виплат в системі державного соціального страхування". Цього планується досягти за рахунок: покращення адміністрування в системі загальнообов'язкового соціального страхування, а також запровадження єдиної системи управління коштами та єдиної інформаційної системи.

З цією метою пропонується об’єднати адміністративні структури Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.

Зокрема, передбачається припинити Фонд соціального страхування України як юридичну особу та управління виконавчої дирекції Фонду, реорганізувавши їх шляхом приєднання до Пенсійного фонду. Таким чином, функції соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання будуть передані до Пенсійного фонду і його територіальних органів.

"Приведення у відповідність операційних процесів фондів до консолідованої системи адміністрування пропонується здійснити на базі Пенсійного фонду як найбільш розвинутої мережі територіальних органів управління в системі соціального страхування", – зазначається у пояснювальній записці.

Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради виступило проти прийняття такого закону, оскільки запропонована у проекті модель управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням не відповідає основам законодавства про державне соціальне страхування.

Крім того, законопроектом пропонується скасувати принципи самоврядності та соціального партнерства щодо управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Так, наразі управління Фондом соцстрахування здійснюється його правлінням, яке формується на тристоронній основі з рівної кількості представників від держави, застрахованих осіб та роботодавців. Водночас у випадку прийняття законопроекту, представники профспілок та роботодавців будуть фактично відсторонені від участі в управлінні цим видом страхування.