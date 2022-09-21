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Рада вирішила ліквідувати Фонд соціального страхування

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фссу

Верховна Рада на засіданні у середу, 21 вересня, внесла зміни до законів "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який змінює систему управління державним соціальним страхуванням.

За прийняття відповідного законопроєкту №3663 у другому читанні проголосувало 238 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальні записці вказано "зміцнення фінансової стійкості та покращання надання страхових виплат в системі державного соціального страхування". Цього планується досягти за рахунок: покращення адміністрування в системі загальнообов'язкового соціального страхування, а також запровадження єдиної системи управління коштами та єдиної інформаційної системи.

З цією метою пропонується об’єднати адміністративні структури Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування.

Зокрема, передбачається припинити Фонд соціального страхування України як юридичну особу та управління виконавчої дирекції Фонду, реорганізувавши їх шляхом приєднання до Пенсійного фонду. Таким чином, функції соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання будуть передані до Пенсійного фонду і його територіальних органів.

"Приведення у відповідність операційних процесів фондів до консолідованої системи адміністрування пропонується здійснити на базі Пенсійного фонду як найбільш розвинутої мережі територіальних органів управління в системі соціального страхування", – зазначається у пояснювальній записці.

Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради виступило проти прийняття такого закону, оскільки запропонована у проекті модель управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням не відповідає основам законодавства про державне соціальне страхування.

Крім того, законопроектом пропонується скасувати принципи самоврядності та соціального партнерства щодо управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Так, наразі управління Фондом соцстрахування здійснюється його правлінням, яке формується на тристоронній основі з рівної кількості представників від держави, застрахованих осіб та роботодавців. Водночас у випадку прийняття законопроекту, представники профспілок та роботодавців будуть фактично відсторонені від участі в управлінні цим видом страхування.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
Это наверное хорошо.
1. Исчезает верхушка чиновников с огромными окладами, премиями, секретаршами.
2. Нафиг идут "профсоюзы", как организация обслуживающая саму себя. Профсоюзы исчезли в 1991-м. Потом образовалась закрытая общественная организация на балансе которой оказалось куча санаториев, земли и активов и маленькая мафия успешно эти активы фактически присвоила.
3 Нафиг идут прикормленные "работодатели", такая же часть мафиозного закрытого общества.
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21.09.2022 21:38
+3
"Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради виступило проти прийняття такого закону, оскільки запропонована у проекті модель управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням не відповідає основам законодавства про державне соціальне страхування."
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21.09.2022 23:42
+2
Зе влада лізе в кишені пенсіонерів ⁉️ Не здивуюсь як що це так.
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21.09.2022 19:56
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так і пенсійний за одно і пенсіонерів на фронт от і проблемку вирішили
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21.09.2022 18:42 Відповісти
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21.09.2022 19:19 Відповісти
Зе влада лізе в кишені пенсіонерів ⁉️ Не здивуюсь як що це так.
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21.09.2022 19:56 Відповісти
Це зрада, чи покращення ?
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21.09.2022 20:13 Відповісти
це куйня якась.. Бо логічніше задля оптимізації ресурсців тимчасовово приєднати пенсійний до соцстраху, поки не буде прийнята якась новітня програма щодо пенсійного забезпечення...
А те, що зараз поранені на війні будуть ходити вибивати кошти (страхові) до пенсійного де розводитимуть руками -- БО ВОНИ ТАКИМ НЕ ЗАЙМАЛИСЬ і не шарать...
но таке -- є у вас "Дія" -- "дійте"...
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21.09.2022 22:23 Відповісти
Парень, тебе лучче про футбол писать, или про лунный трактор. ВСЕ первичные структуры фонда социального страхования -СОХРАНЯЮТСЯ, может даже в тех же зданиях. Сократят только верхушку чиновников, ни порядок финансирования, ни порядок выполнения обязательств по закону Украины об обязательном страховании НЕ МЕНЯЕТСЯ. Или тебе суть не важна?
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21.09.2022 23:33 Відповісти
це ти з якого куя висмоктав? якщо так вумний то посилайся на нормативні документи!
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21.09.2022 23:41 Відповісти
Если есть голова на плечах, перечитай еще раз статью. Там указана сутьть изменений, внесенных в законодательство и из них следует-убирают руководящие органы и правление. Ничего другого НЕ УКАЗАНО. Если ты такой вумный и с этим не согласен-сошлись на нормативные документы из котрых будет следовать, что социальная помощь теперь НЕ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ.
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22.09.2022 00:31 Відповісти
ти точно якийсь зелебобік, бо тебе тригерує слово "зрада" і починаєш поносити не вчитавшись в допис, я навіть не тобі ж відповідав... А ще вчи мову.
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22.09.2022 19:36 Відповісти
"Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради виступило проти прийняття такого закону, оскільки запропонована у проекті модель управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням не відповідає основам законодавства про державне соціальне страхування."
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21.09.2022 23:42 Відповісти
Это наверное хорошо.
1. Исчезает верхушка чиновников с огромными окладами, премиями, секретаршами.
2. Нафиг идут "профсоюзы", как организация обслуживающая саму себя. Профсоюзы исчезли в 1991-м. Потом образовалась закрытая общественная организация на балансе которой оказалось куча санаториев, земли и активов и маленькая мафия успешно эти активы фактически присвоила.
3 Нафиг идут прикормленные "работодатели", такая же часть мафиозного закрытого общества.
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21.09.2022 21:38 Відповісти
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21.09.2022 22:24 Відповісти
Це напевне на краще. Давно треба було перетрясти всю ту систему, а в ідеалі з нуля створити - менше дір буде.
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22.09.2022 08:08 Відповісти
От що-що, а ломати зелені вміють.... Тільки от будувати у них клепки не вистачає, бо "трускавецький університет" цього не навчить...
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22.09.2022 08:29 Відповісти
Пенсионный фонд Украины -самая колаборантская организация Украины .Эти птенчики путина - пачкают грязью и безчестием державу ,потому что вместо соцобеспечения превратились в карательный орган держави .Это само лоно и очаг партии регионов .Наказывая простых граждан пенсией ниже прожиточного уровня -а это 70% -они показывают детям этих людей -так будет и с вами ,так же выжмут ваши жизни и и также вами подотрут зад .Теперь ясно как эта организация извращает идеологию защиты страны -убивают мотивацию защиты страны на корню .Уничтожен архив данных о трудовой деятельности людей -это одно из первых преступлений .Военкомы могут пучится у этих коллег и тоже уничтожить архив -говоря в лицо выжившему солдату -а ты докажи ,что воевал ! архив хранится только 3 года !Где шрамы от осколков и пуль !Наш пенсионный фонд -это пятая колонна путина гитлера .Именно из-за их скотского отношения к населению Украины ,русский гитлер ожидал ,что его будут встречать с цветами . Печально всё это .
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22.09.2022 09:42 Відповісти
Реформи так і пруть
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22.09.2022 12:43 Відповісти
 
 