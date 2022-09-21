Темпи експорту зернових відстають від минулорічних в 1,8 раза, – Мінагрополітики

Україна з початку 2022/2023 маркетингового року (МР, липень-червень) по 21 вересня експортувала 6,88 млн тонн зернових культур, із них 3,95 млн тонн кукурудзи (57% загального обсягу поставок), 2,3 млн тонн пшениці (33%) та 598 тис. тонн ячменю (8,7%).

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, темпи експорту зернових з початку поточного МР у 1,76 раза нижчі за показники аналогічного періоду минулого МР (за 1 липня – 21 вересня 2021 року було експортовано 12,11 млн тонн).

Уточнюється, що загалом з початку вересня експортовано 2,58 млн зернових та зернобобових культур, серед яких 1,04 млн тонн пшениці, 1,26 млн тонн кукурудзи, 268 тис. тонн ячменю, 8,4 тис. тонн борошна та 1 ,9 тис. тонн жита.

При цьому, за даними міністерства, за період 9-21 вересня на зовнішні ринки поставлено 1,59 млн тонн зернових культур (в середньому 132,5 тис. тонн щодобово), тоді як за попередні звітні періоди: 31 серпня-9 вересня – в середньому по 147,8 тис. тонн щодобово, 26-31 серпня – 110 тис. тонн/добу, 19-26 серпня – 61,4 тис. тонн/добу, а 11-19 серпня – 96,2 тис. тонн/добу .

Таким чином, середньодобові темпи експорту протягом останніх 12 днів скоротилися на 10% порівняно з попереднім періодом 31 серпня-9 вересня.

Загалом з початку 2022/2023 МР до ​​21 вересня 2022 року Україна експортувала 2,3 млн тонн пшениці (у 3,13 раза менше порівняно з аналогічною датою 2021/2022 МР), 598 тис. тонн ячменю (у 5,54 раза) менше), 2,4 тис. тонн жита (в 11 разів менше) та 20,6 тис. тонн борошна (на 35,2% менше). Водночас темпи експорту кукурудзи перевищили торішні обсяги – її вивезено 3,95 млн тонн, що у 2,83 разиаперевищує показники 2021/2022 МР.

Як повідомлялося, станом на 20 вересня Україна експортувала понад 4 млн тонн аграрної продукції в рамках "зернової ініціативи".

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".