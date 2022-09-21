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Рада спростила працевлаштування іноземців

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рабочие

Верховна Рада на засіданні у середу, 21 вересня, прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном".

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №5795 у другому читанні проголосувало 266 народних депутати, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано "спрощення для роботодавців забезпечення потреби у робочій силі, яка може бути задоволена за рахунок застосування праці іноземців та осіб без громадянства".

З цією метою пропонується скасувати обмеження на працевлаштування в Україні іноземців та осіб без громадянства, а також спростити оформлення дозволів на застосування праці іноземців роботодавцями. Також пропонується дозволити працювати в Україні іноземним студентам.

Водночас законом передбачено, що видача та продовження дії дозволу на застосування праці громадян РФ та Білорусі потребуватиме погодження із регіональними органами Служби безпеки України.

Крім того, до другого читання у закон було внесено норму, яка забороняє компаніям, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, брати плату з громадян України за свої послуги, оскільки їх зазвичай оплачує роботодавець.

Головне експертне управління Верховної Ради у своїх висновках зауважувало, що передбачене законопроєктом скасування норми, згідно з якою мінімальна заробітна плата для іноземних фахівців має становити не менш як 5 та 10 мінімальних заробітних плат залежно від категорії, знімає запобіжник для працевлаштування іноземців на низькооплачувані роботи та сприятиме масовій імміграції малокваліфікованих іноземців в Україну.

Автор: Михайло Орлюк
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Українців ні фронт, а на їх місце індусів? А може давайте індусів на фронт, а українці нехай працюють? Чи Україна потрібна без українців?
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21.09.2022 17:37 Відповісти
тобто вони вже впевнені на всі сто .що з їхньою податковою політикою а ля гетьманцева в Україну вже ніхто не вернеться , в туалеті в конвертах перестали олігархи давати - арахамія признався а нам жити за щось треба бо підвищення зарплат удвоє , коли усім заморозили - ну то такє...
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21.09.2022 18:39 Відповісти
Польща вже запрошує мексиканців і колумбійців на працю, бо наші довбні при владі вирішили, що хай чоловіки сидять дома без роботи, бо ж військовий час, а ми тим часом іноземців працевлаштуємо. Не ідіоти?
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21.09.2022 19:38 Відповісти
 
 