Німеччина заблокувала активи росіян через санкції на 5 мільярдів євро

Станом на середину вересня загальна вартість активів, які заморозили у Німеччині у зв’язку із санкціями Євросоюзу проти Росії, сягала 4,88 млрд євро.

Такі дані станом на 16 вересня наводить федеральне міністерство юстиції, передає Європейська правда із посиланням на Spiegel.

Як зазначається, цифра 4,88 млрд фігурує в брифінгу міністерства для парламенту. У цій самій доповіді відзначили, що відстеження активів підсанкційних росіян є складним процесом, а дотримання рішення про замороження активів значною мірою залежить від приватних організацій, як банки, страхові компанії та інші економічні агенти.

У випадку таких активів, як об’єкти нерухомості або яхти, органи влади зазвичай втручаються тоді, коли мають конкретні докази зв’язку із санкційною особою. Дуже часто реальний власник "ховається" за реєстрацією майна на офшорну компанію чи сторонню особу, і тоді через німецькі реєстри запідозрити зв’язок із ним неможливо.

Раніше повідомлялося що Литва навряд чи може ухвалювати в односторонньому порядку правові акти, які передбачають конфіскацію активів у осіб, що підпали під санкції, для цього потрібне внесення змін до законодавства ЄС.

До того голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтримала використання заморожених російських активів для відновлення України.

Водночас голова Федеральної ради Швейцарії Ігнаціо Кассіс виступив проти конфіскації російських активів, що потрапили під санкції, оскільки це, на його думку, суперечить основоположному для демократій праву власності.