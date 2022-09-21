Рада виділила 2 мільярди на відновлення інфраструктури

Верховна Рада внесла зміни до закону "Про державний бюджет на 2022 рік", збільшивши видатки Резервного фонду на 2 млрд грн.

Відповідну поправку депутати врахували під час голосування за прийняття у другому читанні законопроєкту №7669, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив на своєму каналі у Telegram.

Він уточнив, що джерелом коштів вказано збільшення державних внутрішніх запозичень.

"Пояснення до таких змін: необхідність поповнення резервного фонду внаслідок прийняття у липні-серпні рішень уряду про виділення коштів з цього фонду для забезпечення першочергових робіт з ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану", – зазначив Железняк.

Він додав, що після прийняття закону граничний дефіцит бюджету цього року зросте до 1,11 трлн грн, а граничний держборг – до 3,65 трильйона гривень.

Як повідомлялося, раніше у вересні Кабмін виділив з Резервного фонду держбюджету 400 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів Харківської області.