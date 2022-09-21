Рада почала розглядати бюджет на 2023 рік (оновлено)

Міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні представив у Верховній Раді проєкт державного бюджету України на 2023 рік.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.

"Парламент заслухав представлення Міністром фінансів Проєкт Бюджету на 2023 рік та "взяв до відома". "Ми маємо бути стримані" – найкраща цитата від Сергія Марченко. Це перша стадія, яка відбувається без голосування у Раді", – зазначив він.

Тепер до 1 жовтня народні депутати мають подати свої пропозиції (правки) до проєкту бюджету. Після того, у перший тиждень жовтня, має відбутися голосування у першому читанні.

"Для прискорення діалогу з міжнародними партнерами, планується також по скороченій процедурі пройти і підготовку до другого етапу та остаточно прийняти Бюджет 2023 року в цілому на третьому тижні жовтня", – підсумував Железняк.

Проєкт державного бюджету України на 2023 рік передбачає видатки на нацбезпеку та оборону 1,14 трлн грн, або 17,8% ВВП та дефіцитом 20% ВВП, який передбачається профінансувати за рахунок допомоги зовнішніх партнерів.

"Він максимально об'єктивний і враховує ризики, має чітко визначені пріоритети: зміцнення обороноздатності держави та соціальний захист громадян", – заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Згідно з ним, доходи загального фонду держбюджету в проекті визначені в сумі 1,15 трлн грн, що на 138 млрд грн більше очікуваних надходжень цього року, тоді як витрати – 2,27 трлн грн, що менше очікуваної потреби в цьому році на 272,7 млрд. грн.

"Мінфін є послідовним прихильником стабільності ставок податків у період військового стану. Це не час для експериментів. Тому доходи розраховані на основі чинної системи оподаткування", – зазначив глава Мінфіну.

Відповідно до презентації, наступного року очікується зниження податку на прибуток на 26,4 млрд грн та відрахувань дивідендів та прибутку від держкомпаній – на 41,3 млрд грн, але водночас очікується зростання внутрішнього ПДВ на 48,9 млрд грн та акцизу – на 4 млрд грн.

Надходження від зовнішніх партнерів, насамперед США, ЄС та МВФ, очікуються наступного року у розмірі $38 млрд.

Марченко уточнив, що цього року в рамках переговорів з міжнародними партнерами Україна отримала вже $19 млрд. фінансової підтримки, з яких майже 50% – грантові кошти.

"До кінця року ми плануємо залучити ще близько $17 млрд додаткового фінансування", – сказав він.

Проект держбюджету на 2023 рік розрахований на прогнозі зростання реального ВВП наступного року на 4,6%, а номінального – до 6,4 трлн грн з 4,68 трлн грн цього року та 5,46 трлн грн – минулого року.

Інфляція, як очікується, залишиться наступного року на рівні 30% порівняно з 30,1% цього року, середня зарплата збільшиться до 18,51 тис. грн на місяць з 14,03 тис. грн.

Середній за рік обмінний курс гривні, згідно з макропрогнозом, девальвує у 2023 році до 42,2 грн/$1 з 32,3 грн/$1 у цьому (курс на кінець року – до 50 грн/$1 з 36,6 грн/$1). Проте, як очікується, експорт у наступному році збільшиться на 9% при зростанні імпорту лише на 1%, тоді як цього року падіння експорту прогнозується на рівні 29,2% за зниження імпорту на 9,9%.

Як повідомлялося, ухвалення держбюджету України на 2023 рік буде відбуватися за скороченою процедурою.

Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.