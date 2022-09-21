Рада повернула акцизи на бензин та дизпаливо для фінансування ремонту доріг

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкти про часткове повернення акцизів на бензин, дизпаливо та скраплений газ, а також спрямування отриманих від них коштів на ремонт та утримання доріг.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив на своєму каналі у Telegram.

Зокрема, прийняття законопроєкту №7668-д про повернення акцизів на пальне у другому читанні підтримали 255 депутатів.

Законом акциз на автогаз пропонується встановити на рівні 52 євро за 1000 літрів, а на бензин та дизпаливо – на рівні 100 євро за 1000 літрів. Наразі акцизи на паливо встановлені на рівні 0 євро за 1000 літрів. Водночас ПДВ на всі види палива залишається на рівні 7%.

Також законом передбачена пільга для Міноборони – на період воєнного та надзвичайного стану (але не пізніше 1 липня 2023 року) на пальне для потреб Збройних Сил акциз залишиться на рівні 0 євро за 1000 літрів.

Крім того, Верховна Рада дозволила використовувати кошти, що надходитимуть від акцизів на палива у Дорожній фонд, на ремонт і відновлення доріг. За прийняття відповідного законопроєкту №7669 у другому читанні проголосували 269 народних депутатів.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить використовувати кошти Дорожнього фонду на утримання мережі автомобільних доріг державного значення, а також проводити аварійно-відновні роботи на зруйнованих ділянках доріг та штучних спорудах.

За словами Железняка, під час голосування за закон депутати підтримали правку №47, яка передбачає, що першочергово кошти Дорожнього фонду мають іти на воєнні потреби.

"Раніше гроші до кінця 2022 року могли бути використані тільки на погашення боргів та видатки для армії. Тепер і на дороги можна використовувати", – зауважив нардеп.

Він додав, що депутати також підтримали поправку про те, що у 2022 році 50% коштів державного Дорожнього фонду мають спрямовувати на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з ЄС.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.