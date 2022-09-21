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Рада повернула акцизи на бензин та дизпаливо для фінансування ремонту доріг

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авто,бензин,заправка,азс,дизтопливо

Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкти про часткове повернення акцизів на бензин, дизпаливо та скраплений газ, а також спрямування отриманих від них коштів на ремонт та утримання доріг.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив на своєму каналі у Telegram.

Зокрема, прийняття законопроєкту №7668-д про повернення акцизів на пальне у другому читанні підтримали 255 депутатів.

Законом акциз на автогаз пропонується встановити на рівні 52 євро за 1000 літрів, а на бензин та дизпаливо – на рівні 100 євро за 1000 літрів. Наразі акцизи на паливо встановлені на рівні 0 євро за 1000 літрів. Водночас ПДВ на всі види палива залишається на рівні 7%.

Також законом передбачена пільга для Міноборони – на період воєнного та надзвичайного стану (але не пізніше 1 липня 2023 року) на пальне для потреб Збройних Сил акциз залишиться на рівні 0 євро за 1000 літрів.

Крім того, Верховна Рада дозволила використовувати кошти, що надходитимуть від акцизів на палива у Дорожній фонд, на ремонт і відновлення доріг. За прийняття відповідного законопроєкту №7669 у другому читанні проголосували 269 народних депутатів.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить використовувати кошти Дорожнього фонду на утримання мережі автомобільних доріг державного значення, а також проводити аварійно-відновні роботи на зруйнованих ділянках доріг та штучних спорудах.

За словами Железняка, під час голосування за закон депутати підтримали правку №47, яка передбачає, що першочергово кошти Дорожнього фонду мають іти на воєнні потреби.

"Раніше гроші до кінця 2022 року могли бути використані тільки на погашення боргів та видатки для армії. Тепер і на дороги можна використовувати", – зауважив нардеп.

Він додав, що депутати також підтримали поправку про те, що у 2022 році 50% коштів державного Дорожнього фонду мають спрямовувати на будівництво та реконструкцію міжнародних автомобільних пунктів пропуску з ЄС.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+15
ЗСУ озброюють,задовольняють амуніцією зарубіжні партнери та волонтери,а ці мерзенні гниди ,під час війни, ГРОШІ ГРОМАДЯН. знову відправляють на "велике крадівництва" Ви не просто ідіоти,ви гірші.
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21.09.2022 16:51
+12
А що тут дивного ??? Хламідія ж чітко сказав, що не вистачає грошей на " доплати у конвертах"... Тому минулі "джерела фінансування " будуть відновлювати ...
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21.09.2022 17:32
+10
********!
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21.09.2022 16:17
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21.09.2022 16:17 Відповісти
ЗСУ озброюють,задовольняють амуніцією зарубіжні партнери та волонтери,а ці мерзенні гниди ,під час війни, ГРОШІ ГРОМАДЯН. знову відправляють на "велике крадівництва" Ви не просто ідіоти,ви гірші.
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21.09.2022 16:51 Відповісти
Кизимко,спокійніше,без пафосу-уважно почитай написане.Там же є поправка 47-в першу чергу на ЗСУ.Не пропадуть твої гроші...
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21.09.2022 20:34 Відповісти
Ви цьому вірите? Я --ні. І Такі припискі в законі--для лохів. Історія таких приписів вже не один раз це доказала.
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22.09.2022 07:39 Відповісти
А що тут дивного ??? Хламідія ж чітко сказав, що не вистачає грошей на " доплати у конвертах"... Тому минулі "джерела фінансування " будуть відновлювати ...
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21.09.2022 17:32 Відповісти
Проголосували ЗА: слуги наріду, коломойські та риги. Бінго!
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21.09.2022 17:36 Відповісти
І про армію подбали, точніше про товстозадих генералів в МО яким надано ще один спосіб як заробити на свою безтурботну старість.
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21.09.2022 19:46 Відповісти
Дороги "слугам" потрібні! Путін знову готує сухопутний наступ, а по бездоріжжю танкам не дуже зручно їхати
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21.09.2022 21:00 Відповісти
Зелені воші гірші за московських гнид
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21.09.2022 21:15 Відповісти
Земрази падаль, арахамия отброс
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21.09.2022 21:21 Відповісти
як би влада не називали додаткові % на пальне, а це все називається здорожчання пального а це все наш карман
з здорожчання пального дорожчає все, від пачки сірників до майбахів та бугатті
хоча останнім пох...й
як що хтось забув, нагадаю
дорожній збір який ми платили перевели в паливо
добавили в ціну за літо
тільки вийшло для нас в рази дорожче
і як би вони не називали те що витворяють
воно називається., доїльний апарат
хто має циці тим лекше
у кого їх нема, підставляйте піпісюна...
всерівно видоять
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21.09.2022 21:30 Відповісти
Вєлике крадівництво тепер буде відбуватися за рахунок автовласників. Чудова новина для імбіцилів73%, які хотіли поржати.
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22.09.2022 07:28 Відповісти
 
 