Суд арештував три компанії російського бізнесмена, вони переказували кошти виробникам зброї для РФ

Суд у Черкасах передав до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами корпоративні права трьох підприємств, які належать росіянину, на суму понад 17 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, ці українські підприємства впродовж 2016-2021 років здійснювали грошові перекази компаніям, які виконували замовлення для оборонпрому РФ з виготовлення зброї, її частин та боєприпасів до неї.

Назви компаній правоохоронці не уточнюють, проте вони є у судовому реєстрі. Йдеться про ТОВ "Черкаський завод автохімії", ТОВ "ВМ-Інвест" і ТОВ "Укр Пол", зареєстровані за однією адресою у Черкасах. Бенефіціаром усіх трьох підприємств є росіянин Михайло Вашуркін.

Він також є співзасновником Науково-технічного товариства з обмеженою відповідальністю "Азімут", що зареєстроване у Володимирської області РФ. Ця компанія є постачальником ВАТ "Державний Науково-дослідний інститут машинобудівництва імені В.В. Бахирева" і АТ "Всеросійський науково-дослідний інститут "Сигнал"", що займаються виготовленням зброї.

Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України – ч. 3 ст. 110-2 КК України.