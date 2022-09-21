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Новини Енергетика
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Ціни на газ в Європі зросли до $2200 за тисячу кубометрів

Новини БізнесЦензор Енергетика

ес,газ

Біржові ціни на газ в Європі в середині дня прискорили зростання вже до 9% і майже дістали позначки $2 200 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

Найближчі – жовтневі – фьючерси (за індексом найбільшого європейського хаба TTF) відкрили торги на позначці $2 087,7 за тисячу куб. м (+3,9%). Після волатильного старту торгові котировки вийшли нагору, станом на 11:49 за Києвом ціна зросла на 9%, до $2190,5.

Динаміку вартості наведено з розрахункової ціни вівторка – $2 008,6 за тисячу кубометрів.

Автор: Юлiя Недашківська
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