Мін’юст США просить нових повноважень для конфіскації російських активів

Міністерство юстиції США планує посилити роботу у сфері розшуку та конфіскації активів, пов’язаних з Росією.

Про це посол України у США Оксана Маркарова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона зауважила, що 20 вересня у рамках слухань на тему "Посилення тиску на РФ: розумні санкції, економічне державництво та подальші кроки" в сенатському Комітеті з питань банківської справи, житлового господарства та у справах міст була опублікована доповідь директора групи Міністерства юстиції США "KleptoCapture" Ендрю Адамса.

Маркарова звернула увагу, що у рамках доповіді було зазначено про внесення Мінюстом США низки законодавчих пропозицій, пов’язаних з покращенням діяльності по замороженню та вилученню клептократичних активів Росії, зокрема:

уможливлення передачі доходів від конфіскованої клептократичної власності до України для відшкодування шкоди, завданої російською агресією;

зменшення можливостей по обходу запроваджених санкцій та покращення діяльності з протистояння обходу санкційної політики;

розширення часових рамок у веденні справ, пов’язаних з виявленням клептократичних активів;

посилення міжнародної співпраці в питанні розшуку та конфіскації клептократичних активів;

застосування адміністративно-цивільного провадження про стягнення майна до нових типів активів.

Як повідомлялося, ще у липні представник Міністерства юстиції США Ендрю Адамс, який очолює робочу групу з виявлення російських активів, звернувся до Конгресу з проханням розширити повноваження відомства, аби воно могло конфіскувати такі активи.

Представник американського Мін’юсту також заявив, що терміни давності для деяких фінансових злочинів, як-от відмивання грошей, слід збільшити до 10 років, щоб дати прокурорам "час відстежити гроші".

Нагадаємо: 2 березня 2022 року під егідою Міністерства юстиції США була створена група "KleptoCapture", яка включила представників різних правоохоронних органів США.

Основна мета групи – пошук клептократичних активів, пов’язаних з Росією, виявлення фактів ухиляння від запроваджених американських санкцій та експортного контролю, здійснення заходів з метою унеможливлення обходу американської санкційної політики.