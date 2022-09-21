"Укрексімбанк" виставив на продаж борги позичальників-фізичних осіб на 2 мільярди

Державний "Укрексімбанк" ухвалив рішення щодо продажу прав вимоги за кредитними зобов’язаннями позичальників-фізичних осіб, які не виконують зобов’язання перед банком.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Відповідне рішення ухвалили "враховуючи ризики воєнного часу та з метою зниження рівня NPL в кредитному портфелі".

"Продаж здійснюється згідно з Постановою КМУ України "Про затвердження критеріїв та умов визначення банками, в яких державі належить 75 і більше відсотків статутного капіталу, заходів з управління проблемними активами" за №281 від 15.04.2020 року", – додали в банку.

Основні характеристика портфеля:

кредити фізичних осіб, забезпечені заставою (домоволодіння, квартири, земельні ділянки, об'єкти комерційної нерухомості. Географія – вся Україна);

кредити фізичних осіб, за якими заставу продано в рамках виконавчого провадження або в процедурі ліквідації майнових поручителів;

за 80% портфеля банком проведено претензійно-позовну роботу та ініційовано виконавче провадження;

лоти формуються за кредитними договорами як окремих позичальників, так і груп позичальників, пов’язаних договорами забезпечення (іпотеки, застави тощо).

Загалом на продаж виставляється 362 лоти на суму заборгованості близько 2 млрд грн.

Зазначається, що початковий продаж здійснюватиметься шляхом англійських аукціонів з проведенням торгів з підвищенням ціни. Стартовою ціною є номінальна (повна) сума заборгованості позичальників перед банком.

Нереалізовані лоти у разі наявності пропозицій з ринку щодо викупу будуть виставлені на голландські аукціони з проведенням торгів зі зниженням початкової ціни за окремим рішенням банку.

Перші аукціони – 170 лотів на 1,2 млрд грн – заплановано на 17 жовтня в системі електронних торгів OpenMarket.