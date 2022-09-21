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авіація (2123) авіасполучення (2420)

Росіяни розкупили всі квитки на найближчі авіарейси за кордон після оголошення Путіним мобілізації

Новини БізнесЦензор Транспорт

путин,путін

На найближчі прямі рейси з Москви до Стамбула, Єревану, Баку та інших сусідніх з Росією країн, для виїзду до яких не потрібна віза, вже закінчилися авіаквитки.

Про це свідчать дані авіакомпаній і сайтів квиткових агрегаторів, повідомляє РБК.

За даними російського сервісу Aviasales, квиток на прямий рейс з Москви до Стамбула зараз можна купити не раніше п'ятниці, 23 вересня, і він коштує 76 тис. рублів. Рейс виконує "Аерофлот". Водночас на сайті авіакомпанії цього квитка вже немає, найближчий доступний прямий рейс – 25 вересня (58,6 тис. рублів).

На сайті Turkish Airlines квиток на аналогічний рейс можна купити не раніше ніж на 24 вересня за 81 тис. руб.

Схожа ситуація з прямими рейсами з Москви до Єревану. На сайті "Аерофлоту" на 23 вересня залишилися квитки тільки в бізнес-клас (від 122 тис. руб.), а рейсом 24 вересня ще можна відлетіти економ-класом за 62 тис. руб.

Квиток на прямий рейс до Баку у "Аерофлоту" можна купити також не раніше ніж на 23 вересня і за 74,5 тис. руб., у "Азербайджанських авіаліній" є (за даними на 12.00) квитки на 22 вересня за 719 євро та починаючи з 24 вересня – за 394 євро, випливає з інформації на сайті авіакомпанії. У Ташкент також можна купити квиток починаючи з 23 вересня (у "Аерофлоту" – за 64 тис. руб.).

Вранці 21 вересня російський президент Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, відповідний указ уже підписано.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
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21.09.2022 15:38
+3
опіздали, граждане.
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21.09.2022 15:11
+2
"Лучше ******** в тайгу, чтоб не нашел тебя Шойгу"
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21.09.2022 15:26
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опіздали, граждане.
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21.09.2022 15:11 Відповісти
це вони біженці виходить... чи що?
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21.09.2022 15:25 Відповісти
"Лучше ******** в тайгу, чтоб не нашел тебя Шойгу"
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21.09.2022 15:26 Відповісти
Бєгі, москалику, бєгі
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21.09.2022 15:28 Відповісти
Це лише 1% свинорилих, бо решта жебраки.
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21.09.2022 15:35 Відповісти
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21.09.2022 15:38 Відповісти
А "патріоти" побігли в перших рядах. Вони краще ******* свій мордор на відстані.
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21.09.2022 19:38 Відповісти
Голодранці рашинські припхаються до нас , бо тікати за бугор у них
бракує бабла 😠
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21.09.2022 19:54 Відповісти
Украина будет уничтожать все войска врага, а русские уже пересрали, что Путин их в утиль кинет. )))
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21.09.2022 20:05 Відповісти
Тю, а шо ся стало?
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21.09.2022 20:51 Відповісти
Нехай щастить!
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21.09.2022 21:45 Відповісти
@ALEX 13 fb91baed

> Нехай щастить!

Серйозно?

Цікава думка.
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22.09.2022 00:13 Відповісти
Эй! Русский! Ты кудой? А как же священная война? Против хохлов и Америки? На Вашингтон? Да ладно, *** бы с ним, с Вашингтоном - на Киев-то вона ужо, родина мать зовёт...
...
То есть как это - "да ну на***"?
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22.09.2022 01:20 Відповісти
Чаво, ванькі? Начінаєцца кармленіє Лічінак Нєпрєдставімаго Пхи?
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22.09.2022 01:47 Відповісти
щось незрозуміло. Їх прикордонна служба хіба випустить??? Там вже роздають повістки на вулицях, постах даі, студентам в гуртожитках...
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22.09.2022 09:20 Відповісти
 
 