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Новини Фінанси
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гривня (1189) курс (1125) Путін (907)

Готівковий курс гривні відреагував невеликим зниженням на заяви Путіна

Новини БізнесЦензор Фінанси

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Курс гривні в середу на ринку готівки ослабився в середньому ще на 0,4 грн/$ – до рівня близько 42,8 грн/$.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на учасників ринку, ослаблення гривні у вівторок на тлі негативних новин склало близько 1 грн/$ за курсом продажу і 0,6 грн/$ – за курсом купівлі.

Зараз у Києві в небанківських обмінниках курс купівлі становить 42,20-42,95 грн/$, тоді як курс продажу в окремих випадках вже за 43 грн/$.

Водночас середній курс купівлі долара у банках становив 41,5 грн/$, а продажу – 42,4 грн/$.

Зокрема, у четвер вранці "Райффайзен Банк" задекларував курс купівлі 42,2 грн/$, продажу – 42,8 грн/$, ПУМБ – відповідно 41,5 грн/$ та 42,5 $/грн, "Альфа-Банк" – 41,7 грн/$ та 42,1 грн/$.

Водночас, за даними видання "Мінфін", на чорному ринку долар продають по 43,15-45 грн, в обмінниках курс долара знаходиться у діапазоні 42-44 грн/$.

Автор: Михайло Орлюк
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Хтось воює, а хтось бігає по обмінникам та скупає долари.
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21.09.2022 19:49 Відповісти
 
 