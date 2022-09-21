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Суд передав АРМА активи компанії російського мільярдера вартістю 300 мільйонів

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суд

Суд за клопотанням Подільської окружної прокуратура міста Києва передав в управління Національного агентства з питань управління корупційними активами арештовані корпоративні права російської компанії на суму близько 300 млн грн, комплекс приміщень та земельну ділянку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, в Києві та на території інших регіонів здійснює свою діяльність підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є російський мільярдер, а "тому є значний ризик у прийнятті керівництвом підприємства рішень на шкоду державній безпеці України".

Так, за клопотанням прокуратури суд арештував корпоративні права цього підприємства у вигляді статутного капіталу в розмірі майже 300 млн грн, комплекс приміщень загальною площею 5 тис. кв м та понад 1,5 тис. га землі.

Автор: Юлiя Недашківська
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