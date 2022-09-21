У Казахстані хочуть запровадити податок на розкіш з 2024 року

У Казахстані планують запровадити податок на розкіш з 2024 року.

Такий прогнозоголосив міністр фінансів країни Єрулан Жамаубаєв, передає Інтерфакс-Україна.



"Із 1 січня 2024 року буде новий Податковий кодекс, там і відобразимо. Є доручення, що треба розробити. Ми маємо його (проєкт закону про податок на розкіш, – ред.) відпрацювати до вересня 2023 року, потім внести до мажилісу (нижню палату парламенту, – ред.). Сподіваємося, протягом 2023 року буде закон ухвалено і з початку 2024 року набуде чинності", – сказав Жамаубаєв журналістам у кулуарах парламенту.



У посланні народу Казахстану президент Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в межах податкової реформи в республіці необхідно розглянути можливість запровадження податку на розкіш, який не торкнеться середнього класу.

"Він стягуватиметься при придбанні дорогих об'єктів нерухомості, транспортних засобів", – уточнював президент.



За інформацією глави держави, у Казахстані буде кардинально перезавантажено податкову політику та податкове адміністрування. І в межах цього процесу у 2024 році почне працювати новий Податковий кодекс.

Токаєв доручив уряду залучити до розробки кодексу бізнес. Очікується, що буде повністю переглянуто підходи до держзакупівель та модель державно-приватного партнерства, удосконалено законодавство з надрокористування. Це дозволить позбавити бізнес надлишкового адміністративного пресингу.