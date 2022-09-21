Майже половина бізнесменів очікує зростання своїх компаній у 2023 році, – опитування ЄБА

Майже половина – 47% – керівників компаній із Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу у 2023 році.

Про це свідчать результати опитування "Прогнози бізнесу на 2023 рік", проведеного ЄБА у партнерстві з "Райффайзен Банком" за аналітичної підтримки Gradus Research.

Зазначається, що цьогорічні результати очікувано демонструють погіршення настроїв та прогнозів топменеджерів. Аджеминулоріч позитивні прогнози робили 83% керівників.

Водночас 28% директорів розраховують у 2023 році втримати бізнес-показники на нинішньому рівні, ще 25% очікують погіршення стану справ у їхнього бізнесу (минулого року таких було лише 2%).

При цьому більшість компаній розраховують наступного року на позитивний фінансовий результат. Так, 58% респондентів очікують зростання доходів у гривні, і 43% – у натуральному вираженні. Падіння доходів у гривні прогнозують 31% директорів, у натуральному вираженні – 36%.

Під час планування бюджетів на 2023 рік керівники компаній закладають вартість валюти в середньому на рівні 43 грн/$. Останні два роки прогнози щодо курсу гривні залишались сталими на рівні 29 грн/$.

Тільки 1 з 5 керівників планує наймати нових людей у наступному році. Тоді як більшість директорів, а саме 53% стверджують про плани втримати команду без змін, інші 28% будуть вимушені вдаватися до скорочення штату.

Лише 1% компаній планують скорочення заробітних плат у 2023 році, ще 26% залишать їх на поточному рівні. Водночас 73% запланували підвищення заробітних плат для співробітників, з них 40% підвищуватимуть платню на рівні від 10% до 20%.

У порівнянні з минулим роком на третину зменшилась кількість підприємців, що планують впровадження нових інвестиційних проєктів – наразі таких 19% компаній. Середня вартість запланованих проєктів складає близько $3 млн.

Натомість кількість компаній, що планують інвестиції в соціальні ініціативи, зросла – таких наразі 60%. В середньому бізнес готовий спрямовувати на соціальні проєкти близько 8% від доходів, що значно перевищує минулий показник до 3% від доходу компанії.

В опитуванні взяли участь 104 топменеджери компаній членів ЄБА.