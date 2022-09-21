Нацбанк анулював ліцензію страховій компанії через відмову від перевірки

Національний банк застосував до ПрАТ "Страхова компанія "Український страховий стандарт" захід впливу у вигляді відкликання (анулювання) всіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Таке рішення правління НБУ ухвалило 20 вересня 2022 року.

Зазначається, що Нацбанк у серпні цього року призначив проведення позапланової інспекційної перевірки зазначеної страхової компанії. Водночас було встановлено та зафіксовано факт відмови в проведенні перевірки.

Особи, уповноважені представляти інтереси страхової компанії на час проведення перевірки, в день перевірки за місцезнаходженням страхової компанії були відсутні.

У Нацбанку нагадали, що відсутність протягом першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси страхової компанії на час проведення перевірки, є підставою для відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Після відкликання ліцензій фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Водночас відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

Як повідомлялося, раніше Нацбанк оштрафував ПрАТ "Страхова компанія "Український страховий стандарт" на 291,5 тис. грн.