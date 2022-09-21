БЕБ розслідує несплату податків одним із найбільших виробників щебеню на 1,3 мільярда

Один з найбільших виробників щебеню підозрюється у несплаті 1,3 млрд грн податків. Бюро економічної безпеки розпочало досудове розслідування.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зокрема, йдеться про одну з філій державного акціонерного товариства, діяльність якої пов’язана із виробництвом та реалізацією щебеневої продукції.

Зазначається, що у БЕБ виявили факти, які можуть свідчити про видобуток та реалізацію необлікованої щебеневої продукції, що у свою чергу стало передумовою нанесенню шкоди економічній безпеці України.

Філія має забезпечувати потреби підприємств критичної інфраструктури у постачанні щебеню, піску, шпал, інших виробів тощо. Водночас, філія у попередні роки задекларувала збитки у розмірі 324 млн грн та 51,7 млн грн відповідно. При цьому, річні плани видобутку щебеневої продукції виконані лише на половину.

"За результатами моніторингу ринкових цін у БЕБ встановили, що угоди на постачання щебеневої продукції укладалися філією із суб’єктами господарювання без проведення аукціону, до того ж за цінами втричі нижчими за ринкові. У свою чергу, СГД реалізували продукцію, в тому числі і державним підприємствам, вже за ринковими цінами", – йдеться у повідомленні.

Також виявили, що протягом 2020 року було укладено угод на постачання щебеневої продукції із більш ніж 100 СГД, на загальну суму понад 1,4 млрд грн., а за 2021 рік – на загальну суму близько 180 млн грн, що у 8 разів менше у порівнянні з 2020 роком.

Ймовірна сума недоотриманих філією доходів може складати понад 3,4 млрд грн, а сума несплачених в дохід держави податків (ПДВ та податку на прибуток підприємства) – понад 1,3 млрд грн.

За матеріалами фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ, детективи Головного підрозділу детективів БЕБ розпочали досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.