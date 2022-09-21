Акції російських компаній продовжили падати на тлі новин про часткову мобілізацію в РФ

Ринок акцій РФ на старті торгів у середу продовжив обвальне падіння на тлі новин про часткову мобілізацію: Індекс Московської біржі впав на 7,4% індекс РТС – на 9,7%.

Як повідомляє Інтерфакс, станом на 10:01 індекс МосБіржі зменшився до 2052,71 пункта (-7,4%), індекс РТС – до 1042,58 пункта (-9,7%); Ціни більшості "блакитних фішок" на Мосбіржі впали в межах 15%.

Долар виріс до 62 рубля (+1,4 рубля).

Раніше президент РФ Владімір Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ, мобілізаційні заходи розпочнуться з 21 вересня.

У резульататі подешевшали акції OZON (-15%), TCS Group (-14,8%), акції Polymetal (-14,4%), "Яндекса" (-12,5%), "Сургутнєфтєгазу" (-10,2%) -7,7% "префи"), "НОВАТЕКу" (-10,2%), "Газпром нєфті" (-8,8%) та інші.

Як повідомлялося, обвал акцій на російських біржах почався 20 вересня на тлі заяв про проведення "референдумів" щодо приєднання захоплених територій України до РФ.