"Укроборонпром" збудує боєприпасний завод спільно з країною-членом НАТО

Держконцерн "Укроборонпром" спільно з країною-членом НАТО побудує боєприпасний завод.

Відповідну угоду сторони підписали напередодні, передає пресслужба компанії.

"І це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуто міжнародні домовленості та укладено відповідний договір. Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО бути", – йдеться у повідомленні.

Інших деталей щодо угоди немає.

Як повідомлялося, у лютому під час візиту президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана до України було підписано угоду щодо будівництва заводу безпілотників Bayraktar. Власник компанії Baykar Makina уже прибрав земельну ділянку, зробив проєкт самого заводу, а також створив відповідну українську компанію, яку також уже зареєстрував.