Окупанти вночі знову обстріляли Запорізьку АЕС, – "Енергоатом"

Уночі 21 вересня російські військові вкотре обстріляли Запорізьку АЕС, унаслідок чого було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку 6 з відкритим розподільчим пристроєм станції.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що внаслідок нічної атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

"О 02:00 персоналом ЗАЕС була знайдена можливість і налагоджено живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування", – йдеться у повідомленні.

Як наголошують в "Енергоатомі", окупанти продовжують вчиняти акти ядерного тероризму на атомних станціях України – їх не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ.

"Від цієї організації ми в черговий раз очікуємо більш рішучих дій щодо припинення агресивних дій Росії проти цивільних ядерних об‘єктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС і встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України", – підсумували атомники.

Як повідомлялося, 16 вересня колона з 25-ти вантажівок НАЕК "Енергоатом" дісталася окупованого Енергодару та доставила необхідні запчастини для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС. Після цього МАГАТЕ констатувало, що ЗАЕС знову підключена до української енергомережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередачі.