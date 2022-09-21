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Мінсоцполітики оприлюднило основні напрямки соціальних видатків на наступний рік. ІНФОГРАФІКА

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бюджет,госбюджет

Соціальні видатки в 2023 році становитимуть 791 млрд грн, або 12,4% прогнозованого обсягу ВВП.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики України, передає Укрінформ.

"Сукупні видатки на програми соціальної підтримки (враховуючи видатки Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України) у 2023 році становлять 791 млрд грн, що становить 12,4% від прогнозного обсягу ВВП", – сказано в повідомленні.

Серед ключових пріоритетів соціальної політики на 2023 рік, зокрема, визначені зростання соціальних стандартів (очікується на рівні 5,4% до 2021 року), безперебійне фінансування виплат тим категоріям громадян, для яких виплати від держави є ключовим джерелом доходів, у тому числі пенсій; підтримка громадян, які потрапили в складні життєві обставини; цифровізація соціальних послуг тощо.

Так, на програму підтримки людей, що опинилися в складних життєвих обставинах (внутрішньо переміщені особи, чорнобильці, особи з інвалідністю та які не мають права на пенсію тощо) закладено 66,8 млрд грн.

На програму підтримки малозабезпечених людей планується спрямувати 72,9 млрд грн, із них на виплату субсидій та пільг – 37,9 млрд грн, на домопогу особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які доглядають за ними, – 19,4 млрд грн, на виплати малозабезпеченим сім’ям – 15,5 млрд грн.

На соціальний захист сімей та дітей (виплати при народження дітей, при усиновленні, на дітей-сиріт, на "пакунок малюка" та інше) в бюджеті на 2023 рік передбачено 27,3 млрд грн.

Бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік передбачений у сумі 590,1 млрд грн, з них за рахунок державного бюджету – 232,9 млрд грн.

Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.

Мінсоцполітики оприлюднило основні напрямки соціальних видатків на наступний рік 01
Мінсоцполітики оприлюднило основні напрямки соціальних видатків на наступний рік 02

Автор: Галина Ялівець
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бюджет видатки може б ви для початку перепис зробили накінець...
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21.09.2022 19:06 Відповісти
 
 