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Бюджет на 2023 рік буде прийматись за скороченою процедурою, – нардеп

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бюджет,госбюджет

Ухвалення держбюджету України на 2023 рік буде відбуватися за скороченою процедурою.

Про це повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Так, в цьому році буде скорочена процедура прийняття бюджету на 2023 рік. Графік наступний: найближчі дні – представлення бюджету, потім перший тиждень жовтня – голосування за пропозиції депутатів (перше читання), третій тиждень жовтня – голосування фінальної версії (друге читання та в цілому)", – написав Железняк.

Детальніше про бюджет України читайте в матеріалі БізнесЦензор про основні статті доходів та витрат проєкту державного бюджету на 2023 рік, а також макроекономічні показники, на яких уряд будував кошторис наступного року.

Автор: Галина Ялівець
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