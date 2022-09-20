У перший день роботи McDonald’s у Києві кількість замовлень через Glovo зросла на 442%

Мережа McDonald’s повернулася до України, зокрема запустила кілька ресторанів у Києві. Доставку з McDonald’s з 20 вересня 2022 року анонсували й у додатку Glovo, але в перший же день попит у додатку був такий, що меню тимчасово зникло із Glovo, а кур’єрів не вистачало.

За даними Glovo, на Лівому березі Києва з 09:00 до 10:00 ранку 20 вересня кількість замовлень зросла на на 442% порівняно з попереднім днем, повідомляє AIN.UA.

Для того, аби покрити попит, у зоні доставки McDonald’s в Glovo працює в середньому втричі більше кур’єрів.

Менше з тим, за даними видання "Хмарочос", після запуску доставки з McDonald’s 20 вересня через 15 хвилин у Glovo закінчилися кур’єри. У самій компанії говорили, що від початку осені активно збільшували кількість кур’єрів.

Через високий попит меню McDonald’s також може тимчасово зникати із додатку для певних ресторанів або районів.

"Ми усвідомлювали, що з перезапуском навантаження на сервіс буде дуже високим, адже ресторани спочатку працюватимуть лише на доставку з Glovo, а фізичні продажі, як і McDrive, будуть недоступні. Тим не менш, ми готувалися до цього і з початку осені активно збільшуємо кількість кур’єрів", – розповіли в компанії.